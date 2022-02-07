"Порушення умов": податківці озвучили важливий нюанс для ФОПів в Україні

Експерти пояснили важливий нюанс, що стосується другої групи ФОПів

Українці у 2022 році зіткнуться із низкою нововведень у сфері оподаткування. І хоча найбільш обговорюване з них — запровадження обов’язкових касових апаратів, є чимало інших моментів, на які слід звернути увагу.

Зокрема, у Державній податковій службі пояснили важливий нюанс, що стосується другої групи ФОПів (український термін, що позначає фізичну особу-підприємця).

Податківці розгорнуто відповіли на запитання, чи порушуються умови перебування на другій групі платника, який надав послуги працівнику, який перебуває у відрядженні. У ДПС кажуть, що якщо ФОП надав послуги юридичній особі, яка перебуває у відрядженні, і цей співробітник оплачує все особисто, то платника єдиного податку ні в чому не можуть звинуватити.

"Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку другої групи від юридичної особи, яка не є платником єдиного податку, за найманого працівника, який перебуває у відрядженні, то порушуються умови перебування фізичної особи – підприємця на другій групі платника єдиного податку", — кажуть у ДПС.

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"Телеграф" раніше зібрав найважливіші пункти, які допоможуть ФОПам другої групи спрощеної системи оподаткування, яка чітко прописана у статті 291 Податкового кодексу України, правильно вести облік, своєчасно складати звітність та не турбуватися через ймовірність запровадження санкцій від контролюючих органів.