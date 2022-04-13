Валюта дешевеет, несмотря на войну: курс валют на 14 апреля в банках и на черном рынке

Цены на валюту на черном рынке существенно разнятся.

В Украине до конца войны официальный курс доллара закреплен Национальным банком Украины до конца войны на уровне 29,25 грн. Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сайт Нацбанка и Минфина.

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За сутки основные валюты, кроме доллара, хоть и несущественно, но изменились в цене по отношению к гривне. Так, евро подешевело на 9 копеек, фунт стерлинга упал в цене на 6 копеек. При этом злотый остался на месте, а рубль подорожал на 9 копеек.

Курс основных валют в Украине на 14 апреля выглядит следующим образом:

1 евро – 31,68 грн (днем ранее – 31,77 грн);

1 злотый — 6,82 грн (накануне — 6,82 грн);

10 российских рублей – 3,57 грн (ранее – 3,48 грн);

1 фунт стерлингов – 38,03 грн (предварительные данные – 38,09 грн).

На черном рынке цена на валюту отличается от данных регулятора и именно на эти цифры и следует ориентироваться украинцам, которые собираются покупать валюту.

Курс валют на черном рынке

Различается цена на валюту и в банках.

Курс валют в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем именно это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.