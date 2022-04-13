Валюта дешевшає, не зважаючи на війну: курс валют на 14 квітня в банках та на чорному ринку

Ціни на валюту на чорному ринку суттєво відрізняються.

В Україні до кінця війни офіційний курс долара закріплений Національним банком України до кінця війни на рівні 29,25 грн. Однак, вартість інших валют змінюється майже кожного дня як на сайті офіційного регулятора, так і на чорному ринку.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на сайт Нацбанку та Мінфіну.

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За добу основні валюти, крім долара, хоч і несуттєво, але змінилися у ціні відносно гривні. Так, євро подешевшало на 9 копійок, фунт стерлінга впав у ціні на 6 копійок. При цьому злотий залишився на місці, а рубль подорожчав на 9 копійок.

Курс основних валют в Україні на 14 квітня виглядає так:

1 євро — 31, 68 грн (днем раніше — 31,77 грн);

1 злотий — 6,82 грн (напередодні — 6,82 грн);

10 російських рублів — 3,57 грн (раніше — 3,48 грн);

1 фунт стерлінгів — 38,03 грн (попередні дані — 38,09 грн).

На чорному ринку ціна на валюту відрізняється від даних регулятора і саме на ці цифри й варто орієнтуватися українцям, які збираються купувати валюту.

Курс валют на чорному ринку

Відрізняється ціна на валюту й в українських банках.

Курс валют в банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. З чим саме це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.