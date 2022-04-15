Продолжает рост: сколько стоит доллар на чёрном рынке

До конца войны НБУ заморозил курс доллара. Сколько стоит валюта на черном рынке.

До окончания войны Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар. Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

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Согласно данным на сайте НБУ на 15 апреля установлен такой курс:

1 доллар США — 29,25 грн

1 евро — 31,79 грн

1 злотый — 6,84 грн

1 фунт стерлингов — 38,37 грн

1 чешская крона — 1,30 грн

В то же время черный рынок валют в Украине продолжает активно продавать валюту, правда по курсу, который очень далек от официального.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

По состоянию на утро 15 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,8 грн/долл, а курс покупки — 32,4 грн/долл.

Курс других валют на черном рынке составили:

Курс валют на черном рынке на 15 апреля

Различается цена на валюту и в банках:

Курс валют в банках Украины на 15 апреля

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Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем именно это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.

Также мы писали о том, с какими проблемами может столкнуться украинская экономика, пострадавшая от военных действий, к концу 2022 года.