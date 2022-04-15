Продовжує зростання: скільки коштує долар на чорному ринку

До кінця війни НБУ заморозив курс долара. Скільки коштує валюта на чорному ринку

До закінчення війни Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн/долар. Проте вартість інших валют змінюється майже щодня як на сайті офіційного регулятора, так і чорному ринку.

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Згідно з даними на сайті НБУ на 15 квітня встановлено такий курс:

1 долар США — 29,25 грн

1 євро — 31,79 грн

1 злотий — 6,84 грн

1 фунт стерлінгів — 38,37 грн

1 чеська крона — 1,30 грн

Водночас чорний ринок валют в Україні продовжує активно продавати валюту, правда, за курсом, який дуже далекий від офіційного.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

Станом на ранок 15 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 32,8 грн/дол, а курс купівлі — 32,4 грн/дол.

Курс інших валют на чорному ринку склали:

Курс валют на чорному ринку на 15 квітня

Розрізняється ціна на валюту і в банках:

Курс валют у банках України на 15 квітня

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Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. З чим саме це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.

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