Доллар может подешеветь: названы причины

Доллар может просесть относительно гривны этим летом

Несмотря на то, что после начала российского вторжения в Украину, у многих экспертов возникают опасения о том, что украинская нацвалюта обвалится в случае затяжной войны, существует и альтернативное мнение о том, что гривна наоборот укрепится.

Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый эксперт Борис Кушнирук.

Он подтверждает то, что украинские бизнесмены заинтересованы в девальвации гривны ради увеличения конкурентоспособности отечественных товаров на западном рынке, однако обвала гривны может и не произойти. По его словам, на то есть сразу три весомые причины.

Первая из них заключается в том, у Нацбанка хватит валютных резервов и ресурса, чтобы удержать гривну в установленном ним коридоре наличного обмена, ограниченного 10% от официального курса. То есть при зафиксированном курсе в 29,25 грн за доллар, его стоимость не должна превысить 32,18.

Вторая причина кроется в том, что страны Запада оказывает серьезную финансовую помощь Украине, которая поступает в иностранной валюте. После этого полученные средства будут обмениваться на гривны, что позволит предотвратить ее падение.

Еще одна причина заключается в том, что те беженцы, которые нашли работу за границей так или иначе начнут передавать эти деньги в Украину, а многие из них будут возвращаться домой вместе с запасом иностранной валюты. Это также окажет положительное воздействие на гривну, поскольку позволит сократить валютный дефицит.

Все вышеуказанное, считает Кушнирук, может привести к тому, что к лету гривна не обвалится, а наоборот укрепится.

Как сообщалось ранее, финансовый аналитик Василий Невмержицкий ранее говорил "Телеграфу", что стоимость гривны во многом будет зависеть от успехов на фронте, однако война может создать уникальные возможности для украинского экспорта. В частности это касается зерна, которое закупается ООН для своих программ по борьбе с голодом в бедных странах.