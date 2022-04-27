Долар може подешевшати: названі причини

Долар може просісти щодо гривні цього літа

Попри те, що після початку російського вторгнення в Україну, у багатьох експертів виникають побоювання, що українська нацвалюта обвалиться у разі затяжної війни, існує й альтернативна думка про те, що гривня навпаки зміцниться.

Про це "Телеграфу" розповів фінансовий експерт Борис Кушнірук.

Він підтверджує те, що українські бізнесмени зацікавлені в девальвації гривні заради збільшення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на західному ринку, однак обвалу гривні може і не статися. За його словами, на те є одразу три вагомі причини.

Перша з них полягає у тому, що у Нацбанку вистачить валютних резервів та ресурсу, щоб утримати гривню у встановленому ним коридорі готівкового обміну, обмеженого 10% від офіційного курсу. Тобто при зафіксованому курсі 29,25 грн за долар, його вартість не повинна перевищити 32,18.

Друга причина полягає в тому, що країни Заходу надає серйозну фінансову допомогу Україні, яка надходить в іноземній валюті. Після цього отримані кошти обмінюватимуться на гривні, що дозволить запобігти її падінню.

Ще одна причина полягає в тому, що ті біженці, які знайшли роботу за кордоном, так чи інакше почнуть передавати ці гроші в Україну, а багато хто з них повертатиметься додому разом із запасом іноземної валюти. Це також позитивно вплине на гривню, оскільки дозволить скоротити валютний дефіцит.

Все вищезгадане, вважає Кушнірук, може призвести до того, що до літа гривня не обвалиться, а навпаки зміцниться.

Як повідомлялося раніше, фінансовий аналітик Василь Невмержицький раніше говорив "Телеграфу", що вартість гривні багато в чому залежатиме від успіхів на фронті, проте війна може створити унікальні можливості для українського експорту. Зокрема це стосується зерна, яке закуповується ООН для своїх програм боротьби з голодом у бідних країнах.