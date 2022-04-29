Прогнозы начинают сбываться: сколько стоит доллар на черном рынке

Курс доллара в банках и на черном рынке продолжает расти.

Национальный банк заморозил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/доллар до конца войны.

Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

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Об этом свидетельствуют данные сайта Национального банка и "Минфина".

По сравнению с предыдущим днем евро и злотый подешевели.

Согласно данным на сайте НБУ на 29 апреля установлен такой курс:

1 доллар США — 29,25 грн

1 евро — 30,68 грн

1 злотый — 6,54 грн

1 фунт стерлингов — 36,35 грн

1 чешская крона — 1,25 грн

1 китайский юань — 4,42 грн

На черном рынке евро и доллар продолжаю дорожать. По состоянию на утро 29 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 34,2 грн/долл, а курс покупки — 33,7 грн/долл.

Курс других валют на черном рынке составил:

Курс валют на черном рынке на 29 апреля

Различается цена на валюту и в банках:

Курс валют в банках Украины на 29 апреля

Отметим, что экономисты и эксперты продолжают делать прогнозы по курсу доллара на ближайшие месяцы.

Так, по прогнозам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна.