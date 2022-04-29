Укр

Прогнозы начинают сбываться: сколько стоит доллар на черном рынке

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
178
Доллар приближается к отметке в 34 грн Новость обновлена 29 апреля 2022, 10:20
Доллар приближается к отметке в 34 грн

Курс доллара в банках и на черном рынке продолжает расти.

Национальный банк заморозил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/доллар до конца войны.

Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Об этом свидетельствуют данные сайта Национального банка и "Минфина".

По сравнению с предыдущим днем евро и злотый подешевели.

Согласно данным на сайте НБУ на 29 апреля установлен такой курс:

  • 1 доллар США — 29,25 грн
  • 1 евро — 30,68 грн
  • 1 злотый — 6,54 грн
  • 1 фунт стерлингов — 36,35 грн
  • 1 чешская крона — 1,25 грн
  • 1 китайский юань — 4,42 грн

На черном рынке евро и доллар продолжаю дорожать. По состоянию на утро 29 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 34,2 грн/долл, а курс покупки — 33,7 грн/долл.

Курс других валют на черном рынке составил:

Курс валют на черном рынке на 29 апреля
Курс валют на черном рынке на 29 апреля

Различается цена на валюту и в банках:

Курс валют в банках Украины на 29 апреля
Курс валют в банках Украины на 29 апреля

Отметим, что экономисты и эксперты продолжают делать прогнозы по курсу доллара на ближайшие месяцы.

Так, по прогнозам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом национальная валюта может девальвировать до 35 гривен за 1 доллар.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна.

Теги:
#НБУ #Доллар #Курс доллара
Михаил Подоляк
Украина
У Зеленского две проблемы переговоров с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского две проблемы переговоров с россией
Дата публикации
Категория
Жизнь украинцев в подвалах "Азовстали"
У Зеленского планируют скорую эвакуацию гражданских из "Азовстали": что узнали СМИ
Дата публикации
Категория
Германия изменила свое решение по поставкам нефти из рф
Германия готова отказаться от российской нефти, но есть условие - WSJ
Дата публикации
Категория
россия готова хвалиться ядерными боеголовками в любом случае
Угрожающая "красная кнопка": убережет ли мир от ядерной войны смерть путина
Дата публикации
Категория
Оккупационные войска продолжают бить по Украине ракетами
Война – день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз