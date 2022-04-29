Прогнози починають збуватися: скільки коштує долар на чорному ринку
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Курс долара у банках та на чорному ринку продовжує зростати.
Національний банк заморозив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/долар до кінця війни.
Проте вартість інших валют змінюється майже щодня як на сайті офіційного регулятора, так і чорному ринку.
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Про це свідчать дані сайту Національного банку та "Мінфіну".
Порівняно з попереднім днем євро та злотий подешевшали.
Згідно з даними на сайті НБУ на 29 квітня встановлено такий курс:
- 1 долар США — 29,25 грн
- 1 євро — 30,68 грн
- 1 злотий — 6,54 грн
- 1 фунт стерлінгів — 36,35 грн
- 1 чеська крона — 1,25 грн
- 1 китайський юань — 4,42 грн
На чорному ринку євро та долар продовжую дорожчати. Станом на ранок 29 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 34,2 грн/дол, а курс купівлі — 33,7 грн/дол.
Курс інших валют на чорному ринку склав:
Розрізняється ціна на валюту і в банках:
Зазначимо, що економісти та експерти продовжують робити прогнози щодо курсу долара на найближчі місяці.
Так, за прогнозами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.
Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.
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