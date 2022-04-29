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Прогнози починають збуватися: скільки коштує долар на чорному ринку

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Долар наближається до позначки 34 грн Новина оновлена 29 квітня 2022, 10:20
Долар наближається до позначки 34 грн

Курс долара у банках та на чорному ринку продовжує зростати.

Національний банк заморозив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/долар до кінця війни.

Проте вартість інших валют змінюється майже щодня як на сайті офіційного регулятора, так і чорному ринку.

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Про це свідчать дані сайту Національного банку та "Мінфіну".

Порівняно з попереднім днем євро та злотий подешевшали.

Згідно з даними на сайті НБУ на 29 квітня встановлено такий курс:

  • 1 долар США — 29,25 грн
  • 1 євро — 30,68 грн
  • 1 злотий — 6,54 грн
  • 1 фунт стерлінгів — 36,35 грн
  • 1 чеська крона — 1,25 грн
  • 1 китайський юань — 4,42 грн

На чорному ринку євро та долар продовжую дорожчати. Станом на ранок 29 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 34,2 грн/дол, а курс купівлі — 33,7 грн/дол.

Курс інших валют на чорному ринку склав:

Курс валют на чорному ринку на 29 квітня
Курс валют на чорному ринку на 29 квітня

Розрізняється ціна на валюту і в банках:

Курс валют у банках України на 29 квітня
Курс валют у банках України на 29 квітня

Зазначимо, що економісти та експерти продовжують робити прогнози щодо курсу долара на найближчі місяці.

Так, за прогнозами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку національна валюта може девальвувати до 35 гривень за 1 долар.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.

Теги:
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