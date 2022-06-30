Что будет с долларом в июле? Прогноз экспертов
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Эксперты объяснили причины роста доллара и дали прогноз на июль
После относительно спокойного периода доллар снова начал расти, и такая тенденция будет сохраняться по крайней мере в ближайшую неделю.
Аналитики рынка называют три основные причины этого:
- растет напряжение на фронте, что влияет на всех участников рынка и психологически работает против национальной валюты;
- с 1 июля возвращаются таможенные пошлины, в том числе возвращается плата за растаможку авто;
- Нацбанк на днях купил очередные 35 млрд гривен облигации внутренних государственных займов.
Однако эксперты видят и несколько причин для оптимизма в дальнейшем, сообщает minfin.com.
Это в первую очередь статус кандидата в члены ЕС . Он откроет путь к новым финансовым механизмам поддержки нашего государства. Конечно, при условии соблюдения Украиной своих обязательств по изменениям в законодательстве и экономике.
Вторая причина, которая может положительно повлиять на курс доллара, — рост инфляции, связанный с падением доходов населения. Этот фактор снизит спрос на валюту в целом.
Следовательно, в ближайшие недели на наличном рынке в банках курс доллара будет колебаться в пределах 34,40 — 35,90 грн.
В обменках финансовых компаний вследствие более мобильного изменения курса в течение дня разница между покупкой и продажей валюты в зависимости от близости региона к зоне военных действий составит от 20-25 копеек до 70-80 копеек по доллару.
Напомним, Нацбанк зафиксировал курс валют, однако НБУ готов отказаться от фиксированного курса, когда для этого будут условия.