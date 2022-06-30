Що буде з доларом у липні? Прогноз експертів

Експерти пояснили причини росту долара та дали прогноз на липень

Після відносно спокійного періоду, долар знову почав рости, і така тенденція зберігатиметься принаймні у найближчий тиждень.

Аналітики ринку називають цьому три основні причини:

зростає напруження на фронті, що впливає на всіх учасників ринку та психологічно працює проти національної валюти;

з 1 липня повертаються митні збори, зокрема повертається плата за розмитнення авто;

Нацбанк днями купив чергові 35 млрд гривень облігації внутрішніх державних позик.

Проте, експерти бачать і кілька причин для оптимізму надалі, повідомляє minfin.com.

Це в першу чергу статус кандидата в члени ЄС. Він відкриє шлях до нових фінансових механізмів підтримки нашої держави. Звісно за умови дотримання Україною своїх зобов'язань щодо змін в законодавстві та економіці.

Друга причина, яка може позитивно вплинути на курс долара — ріст інфляції, пов'язаний з падінням доходів населення. Цей фактор знизить попит на валюту в цілому.

Отже, найближчі тижні на готівковому ринку в банках курс долара коливатиметься в межах 34,40 — 35,90 грн.

В обмінках фінансових компаній, внаслідок більш мобільної зміни курсу протягом дня різниця між купівлею та продажем валюти, залежно від близькості регіону до зони військових дій, складе від 20−25 копійок до 70−80 копійок за доларом.

Нагадаємо, наразі Нацбанк зафіксував курс валют, однак НБУ готовий відмовитись від фіксованого курсу, коли для цього будуть умови.