Перевод валюты с карты на карту: кто это может делать и какие ограничения

Ограничения военного времени касаются почти всех

После начала вторжения россии в Украину для граждан нашей страны был введен ряд ограничений, связанных с иностранными валютами и их переводом с карты на карту. Вместе с тем часть украинских банков все же разрешает переводить валюту, однако лишь в одном случае.

Как сообщает inform.zp.ua, переводить валюту в Украине разрешено физическим лицам, только в том случае, если они являются родственниками, а такую функцию в настоящее время имеют ПриватБанк и Монобанк.

Так согласно правилам указанных банков, валютные переводы можно совершать с личной карточки, если они идут на счет:

супругам;

детям;

братьям, сестрам и племянникам;

бабушкам, дедушкам и внукам;

тетям, дядям и кузенам.

Вместе с тем указывается, что каждая такая операция должна быть подтверждена документально и на каждую из них соответствующие службы банка дают отдельное разрешение.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля ПриватБанк вернул рыночный курс валют для совершения операций со всеми валютными картами в Украине и гривневыми картами за рубежом, что позволило сравнять карточный курс с наличным.