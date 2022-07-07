Переказ валюти з картки на картку: хто це може робити і які обмеження

Обмеження воєнного часу стосуються майже всіх

Після початку вторгнення Росії в Україну для громадян нашої країни було запроваджено низку обмежень, пов’язаних з іноземними валютами та їх переведенням з картки на картку. Водночас частина українських банків все ж таки дозволяє переводити валюту, проте лише в одному випадку.

Як повідомляє inform.zp.ua, переказувати валюту в Україні дозволено фізичним особам, тільки якщо вони є родичами, а таку функцію нині мають ПриватБанк і Монобанк.

Так згідно з правилами зазначених банків, валютні перекази можна здійснювати з особистої картки, якщо вони йдуть на рахунок:

подружжю;

дітям;

братам, сестрам та племінникам;

бабусям, дідусям та онукам;

тіткам, дядькам та кузенам.

Водночас зазначається, що кожна така операція має бути підтверджена документально і на кожну з них відповідні служби банку надають окремий дозвіл.

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Як повідомлялося раніше, у ніч на 6 липня ПриватБанк повернув ринковий курс валют для здійснення операцій з усіма валютними картками в Україні та гривневими картками за кордоном, що дозволило зрівняти картковий курс із готівковим.