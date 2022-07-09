Нацбанк разрешил украинскому бизнесу импортировать любые товары: подробности

НБУ отменил понятие критического импорта, чем разрешил бизнесу импортировать любую товарную продукцию

Национальный банк Украины, месяц назад поднявший учетную ставку до рекордных 25%, фактически упразднил понятие критического импорта.

Об этом пресс-служба Нацбанка сообщила в пятницу, 8 июля.

"Национальный банк согласовал нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 г. № 761, которым фактически отменяется понятие критического импорта. Это позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту товаров, классифицируемых в товарных группах 01 – 97 УКТ ВЭД по закону "О Таможенном тарифе Украины", то есть импортировать любую товарную продукцию", — говорится в сообщении регулятора.

При этом в НБУ подчеркнули, что ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг сохранятся.

Кроме того, Национальный банк с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней.

"Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны", — говорят в НБУ.

Новые требования будут применяться для операций резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года. Для операций, проводившихся до соответствующей даты, предельные сроки расчетов по-прежнему составляют 365 дней.