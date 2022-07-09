Нацбанк дозволив українському бізнесу імпортувати будь-які товари: подробиці

НБУ скасував поняття критичного імпорту, чим дозволив бізнесу імпортувати будь-яку товарну продукцію

Національний банк України, який більш ніж місяць тому підняв облікову ставку до рекордних 25%, фактично скасував поняття критичного імпорту.

Про це пресслужба Нацбанку повідомила у п’ятницю, 8 липня.

"Національний банк узгодив нормативно-правові акти відповідно до змін, унесених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 року № 761, якою фактично скасовується поняття критичного імпорту. Це дасть змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів, які класифікуються в товарних групах 01 – 97 УКТ ЗЕД згідно із законом "Про Митний тариф України", тобто імпортувати будь-яку товарну продукцію", — йдеться у повідомленні регулятора.

При цьому в НБУ наголосили, що обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг збережуться.

Крім того, Національний банк з 9 липня розширює терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів.

"Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну", — кажуть у НБУ.

Нові вимоги будуть застосовуватися для операцій резидентів щодо експорту та імпорту товарів, здійснених з 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні терміни розрахунків, як і раніше, становлять 365 днів.