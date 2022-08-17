Монобанк огорчил своих клиентов – с 1 сентября вырастет один важный тариф

При этом в банке уверяют, что снятие наличных с их карт останется одним из самых выгодных в Украине

Монобанк, с 1 августа поднявший тарифы на свои кредитные продукты, объявил о еще одном росте стоимости услуг в ближайшее время. С 1 сентября комиссия по снятию наличных в банкоматах повысится почти вдвое.

Об этом в своем телеграм-канале написал соучредитель банка Олег Гороховский. Он сообщил, что операция по снятию собственных средств будет теперь обходиться не в 0,5% от суммы снятия, как раньше, а в 0,9%. "Тариф за снятие кредитных средств останется без изменений", — написал банкир.

Повышение стоимости этой услуги он объяснил давлением банков-собственников крупных банкоматных сетей. Они добились того, что с начала следующего месяца платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах. "В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы", — пояснил Гороховский.

Вместе с тем он отметил, что даже после повышения тариф Монобанка останется одним из самых выгодных в Украине. "Прошу прощения, за то, что мы вынуждены пойти на такой шаг", — добавил банкир.

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