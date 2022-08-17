Монобанк засмутив своїх клієнтів – з 1 вересня зросте один важливий тариф

При цьому у банку запевняють, що зняття готівки з їхніх карток залишиться одним з найвигідніших в Україні

Монобанк, який з 1 серпня підняв тарифи на свої кредитні продукти, оголосив про ще одне зростання вартості послуг найближчим часом. З 1 вересня комісія на зняття готівки у банкоматах підвищиться майже удвічі.

Про це у своєму телеграм-каналі написав співзасновник банку Олег Гороховський. Він повідомив, що операція зі зняття власних коштів тепер обходитиметься не у 0,5% від суми зняття, як раніше, а у 0,9%. "Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін", — написав банкір.

Підвищення вартості цієї послуги він пояснив тиском з боку банків-власників великих банкоматних мереж. Вони домоглись того, що з початку наступного місяця платіжні системи більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. "У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат", — пояснив Гороховський.

Разом з тим, він зазначив, що навіть після підвищення тариф Монобанку залишиться одним із найвигідніших в Україні. "Перепрошую, за те, що ми змушені піти на такий крок", — додав банкір.

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