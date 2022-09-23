Курс доллара растет: в Нацбанке объяснили украинцам, что будет дальше

Обменный курс доллара не планируют менять

Курс доллара за последние двое суток резко вырос на фоне объявления путиным частичной мобилизации. В результате возникает множество вопросов, что будет дальше на валютном рынке. Национальный банк Украины, в свою очередь, не собирается менять обменный курс доллара и обещают держать его на уровне 36,6 гривен за доллар.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины в комментарии для информационного агентства "РБК-Украина".

В финрегуляторе подчеркивают, что на сегодняшний день нет никаких оснований для пересмотра официального курса, поскольку НБУ способен обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне.

"Благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию "зернового коридора" сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле. Эти мероприятия вместе с поступлением международной помощи (в целом с начала войны более 19 млрд долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности", — говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента аналитических исследований "Райффайзен банка" Александр Печерицын рассказал, что стало основными причинами роста доллара и чего ожидать дальше.