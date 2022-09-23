Курс долара зростає: у Нацбанку пояснили українцям, що буде далі

Обмінний курс долара не планують змінювати

Курс долара за останні дві доби різко зріс на тлі оголошення путіним часткової мобілізації. Внаслідок цього виникає безліч питань, що буде далі на валютному ринку. Національний банк України у свою чергу не збирається змінювати обмінний курс долара і обіцяють тримати його на рівні 36,6 гривень за долар.

Про це повідомили в Нацбанку України в коментарі для інформаційної агенції "РБК-Україна".

У фінрегуляторі підкреслюють, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу, оскільки НБУ здатен забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні.

"Завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю "зернового коридору" зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні. Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни понад 19 млрд доларів) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен банку" Олександр Печерицин розповів, що стало основними причинами зростання долара і чого очікувати далі.