Доллар может стабилизироваться: банкир рассказала, чего ждать от курса на этой неделе

Доллар не вырастет, если не произойдет дальнейшая эскалация из-за войны

Прошло недели после объявления путиным мобилизации, "референдумов" и угроз ядерным оружием, курс американской валюты в Украине резко взлетел и на понедельник, 26 сентября, остановился на отметке 42 гривны за доллар. Считается, что курс и дальше будет держаться на высоком уровне из-за последних событий и общего укрепления доллара по отношению к мировым валютам.

Об этом рассказала банкир, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии "24 канала". Она считает, что на текущей неделе доллар может колебаться минимально.

"По моему мнению, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации, гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара", — отметила Золотько.

Она также отметила, что недавно курс продажи американской валюты составил 43,5 гривны за доллар. Это была в основном спекулятивная попытка поднять курс, и через несколько дней стоимость доллара вернулась в пределы 42 – 43 гривен за доллар.

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что на этой неделе есть возможность роста курса доллара до 45 гривен.