Долар може стабілізуватися: банкір розповіла, чого чекати від курсу цього тижня

Долар не зросте, якщо не станеться подальшої ескалації через війну

Минуло тижня після оголошення путіним мобілізації, "референдумів" та погроз ядерною зброєю, курс американської валюти в Україні різко злетів і на понеділок, 26 вересня, зупинився на позначці 42 гривень за долар. Вважається, що курс і далі буде триматися на високому рівні через останні події та загальне зміцнення долара щодо світових валют.

Про це розповіла банкір, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько в коментарі "24 каналу". Вона вважає, що цього тижня долар може коливатися мінімально.

"На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару", — наголосила Золотько.

Вона також зазначила, що нещодавно курс продажу американської валюти сягнув 43,5 гривні за долар. Це була здебільшого спекулятивна спроба підняти курс, і за кілька днів вартість долара повернулася в межі 42 – 43 гривень за долар.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, що цього тижня є можливість зростання курсу долара до 45 гривень.