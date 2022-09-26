Медведчук или аммиак – что помогло вытащить героев "Азовстали" из плена?

Обмен может быть частью сделки по которой рф может получить 2 миллиарда долларов

Масштабный обмен военнопленными, случившийся в среду, 21 сентября, когда 205 украинских воинов, в том числе командиры обороны Мариуполя Святослав Паламар, Денис Прокопенко и Сергей Волынский, вернулись назад. В обмен оккупанты получили 55 военнопленных и народного депутата Украины, кума диктатора владимира путина – Виктора Медведчука.

Впрочем, на деле может оказаться, что вовсе не обмен нардепа помог вернуть в Украину героев "Азовстали".

Аммиак в обмен на пленных?

За 5 дней до обмена, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американским СМИ, что готов возобновить экспорт российского аммиака через Украину в обмен на освобождение украинских военнопленных.

Сказанное явно было реакцией на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша 15 сентября о том, что экспорт российского аммиака по аммиакопроводу из Тольятти (Самарская область рф) в Одессу будет способствовать сохранению "зернового соглашения", которое рф грозит разорвать.

Спустя пять дней состоялся обмен, в ходе которого Украина смогла вернуть 205 своих защитников. А еще 10 иностранцев, сражавшихся в рядах ВСУ из Интернационального легиона, были освобождены и вывезены в Саудовскую Аравию.

Хотя прямой зависимости между освобождением может и не быть, налицо ряд совпадений:

заявление генсека ООН прозвучало в интервью турецкому информационному изданию Anadolu;

Турция и президент Реджеп Эрдоган выступили посредниками при обмене, а командиры "Азовстали" останутся до конца войны на территории именно Турции;

Турция, наряду с Юго-Восточной Азией и Африкой является одним из основных покупателей российского аммиака.

Еще в августе было известно, что из-за высоких цен на природный газ производственные мощности ЕС по аммиаку упали вдвое.

Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" — на кону миллиарды

Что из себя представляет аммиак и почему им озаботился генеральный секретарь ООН?

Аммиак – это химическое соединение азота и водорода, активно используемое в промышленности для производства удобрений, взрывчатки, соды, холодильной промышленности, фармакологии и в других отраслях. Сырьем для производства аммиака является природный газ. Таким образом, экспорт этого сырья помогает рф увеличить потребление газа. С начала войны его добыча сократилась на треть в связи с ограничением экспорта со стороны кремля для шантажа Европы.

Мировое производство аммиака растет. По итогам 2021 года было произведено 180,6 млн тонн, а основные его производители — Китай, рф и США. На рф приходилось порядка 20 млн тонн производства аммиака в прошлом году, из которых 4,4 млн тонн были экспортированы.

Производство аммиака в мире в 2017-2021 годах

Несмотря на агрессию рф против Украины еще с 2014 года, львиная доля аммиака на экспорт направлялась именно через Украину – аммиакопроводом "Тольятти-Одесса", способном перекачать в год 2,5 млн тонн. Остановился трубопровод только 24 февраля.

Если учесть, что мировая цена на аммиак составляет от $800 за тонну, использование аммиакопровода на полную мощность может принести стране-агрессору до $2 миллиардов.

В целом это не такие уж и большие деньги в сравнении с выручкой от экспорта энергоносителей. Но на продажу последних уже в ноябре и феврале будет наложено полное эмбарго. Так что эти деньги для агрессоров лишними не будут. На них, к примеру, можно построить 2 крейсера "Москва" и более 75 ракет "Калибр".

Украина не останется в убытке?

Разумеется, возможная выгода от возобновления экспорта аммиака будет не только в освобождении пленных, будет и вполне реальная финансовая выгода.

Так, на 2021 год Кабмин утвердил финплан ГП "Укрхимтрансаммиак", согласно которому 1,3 млрд грн должны были быть выплачены за транзит аммиака.

Такой вариант выглядит вполне реально, ведь несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны рф, транзит российского газа через Украину продолжается. Так, в сентябре, по данным ООО "Оператор ГТС", ежесуточная прокачка газа из россии в страны Европы составляет около 42 млн кубометров. Правда, до войны эти объемы были в 2,5-3 раза выше.

Тем не менее, выигрыш от "аммиачной сделки" для рф будет в десятки раз выше, чем для Украины.

Тем временем, президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил, что хотел бы выступить посредником между Украиной и рф.