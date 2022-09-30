Доллар на рынке стабилизируется? В Нацбанке рассказали, чего ждать украинцам

В НБУ имеют положительные ожидания

В Украине в связи с постоянно меняющейся ситуацией на поле боя колеблется и курс американской валюты, а эксперты прогнозируют улучшение экономической ситуации в ближайшее время. Считается, что Национальный банк Украины не будет корректировать курс.

Об этом сообщил банкир, заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина". Как отмечается, все колебания временны и не являются достаточно серьезным основанием для пересмотра официального курса.

"Наибольшая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, поэтому говорить о том, что временные колебания на наличном сегменте могут стать основанием для курсовой коррекции было бы явным преувеличением", — заявил Гелетий.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация намного лучше, чем была в июне и июле. Международные резервы выросли и их можно поддерживать на достаточном уровне. В большей степени это произошло благодаря международной помощи. По словам банкира, по мере угасания психологического фактора, связанного преимущественно с войной, и окончательного решения проблемы с дефицитом наличной валюты проблемы с курсом будут решаться.

"По нашему мнению, лучше уйти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс", – заявил Гелетий. Он связывает это с тем, что накануне ходили слухи, что доллар дойдет до 50 грн., и это психологически повлияло на валюту.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что ситуация на валютном рынке значительно улучшилась по сравнению с летом.