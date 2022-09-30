Долар на ринку стабілізується? У Нацбанку розповіли, чого чекати українцям

В НБУ мають позитивні очікування

В Україні у зв'язку з постійно змінною ситуацією на полі бою коливається і курс американської валютиа експерти прогнозують покращення економічної ситуації найближчим часом. Вважається, що зараз Національний банк України не буде коригувати курс.

Про це повідомив банкір, заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій в інтерв'ю інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна". Як зазначається, усі коливання тимчасові і не є достатньо серйозною підставою для перегляду офіційного курсу.

"Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати підставою для курсової корекції, було б явним перебільшенням", – заявив Гелетій.

Він також наголосив, що зараз ситуація набагато краща, ніж була в червні і липні. Міжнародні резерви зросли, і їх можна підтримувати на достатньому рівні. У більшій мірі це сталося завдяки міжнародній допомозі. За словами, банкіра, по мірі згасання психологічного чинника, пов'язаного переважно з війною, й остаточного розв'язання проблеми з дефіцитом готівкової валюти проблеми з курсом будуть вирішуватися.

"На нашу думку, краще відійти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року й публікувати середній прогнозний курс", – заявив Гелетій. він пов'язує це з тим, що напередодні ходили чутки, що долар дійде до 50 грн, і це психологічно вплинуло на валюту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що ситуація на валютному ринку значно поліпшилася в порівнянні з літом.