Курс доллара может вырасти: эксперт назвал конкретный срок

В ближайшее время можно ожидать изменений

В последний раз Национальный банк Украины повышал официальный курс доллара 21 июля до уровня 36,56 грн/долл. С этого момента разрыв между зафиксированным и реальным курсом продолжает увеличиваться. На фоне этого пересмотр Нацбанком своего решения становится все более возможным.

Об этом рассказал член совета в Лиге аудиторов Украины Михаил Крапивко в комментарии "24 каналу". По его словам, изменения могут постичь украинцев еще в ноябре, но есть также вероятность, что новый официальный курс американской валюты появится к концу этого года.

"В ноябре могут быть изменения — это будет зависеть от того, как будут приниматься законопроекты. В первую очередь это законы о налогообложении и налоговой нагрузке на бизнес", — отметил Крапивко.

К тому же, курс Нацбанка является важным фактором, который влияет и на курс коммерческих банков. Если в ноябре он останется на том же уровне, риски подорожания валюты значительно уменьшатся.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, следует ли ожидать дальнейшего подорожания американского доллара и возможна ли в ближайшее время девальвация национальной валюты.