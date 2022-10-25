Курс долара може вирости: експерт назвав конкретний термін

Найближчим часом можна очікувати змін

Останній раз Національний банк України підвищував офіційний курс долара 21 липня до рівня 36,56 грн/дол. З того моменту розрив між зафіксованим та реальним курсом продовжує збільшуватися. На тлі цього перегляд Нацбанком свого рішення стає все більш можливим.

Про це розповів член ради у Лізі аудиторів України Михайло Крапивко в коментарі "24 каналу". За його словами, зміни можуть спіткати українців ще в листопаді, але є також ймовірність, що новий офіційний курс американської валюти з'явиться до закінчення цього року.

"У листопаді можуть бути зміни – це залежатиме від того, як будуть прийматися законопроєкти. У першу чергу це закони про оподаткування та податкове навантаження на бізнес", — зазначив Крапивко.

До того ж курс Нацбанку є важливим фактором, який впливає і на курс комерційних банків. Якщо в листопаді він залишиться на такому самому рівні, ризики подорожчання валюти значно зменшаться.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олексій Кущ розповів, чи слід очікувати подальшого здорожчання американського долара і чи можлива найближчим часом девальвації національної валюти.