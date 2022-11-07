Доллар продолжил дорожать: как ситуация изменится к концу ноября

Спрогнозировать колебания трудно, но в данный момент угроз для национальной валюты нет

В начале ноября курс американской валюты по отношению к гривне несколько колыхнулся и вырос после продолжительного укрепления. Хотя ситуация на валютном рынке остается преимущественно нестабильной, вряд ли будет определенный рост уже в течение этого месяца.

Об этом рассказал инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Апострофу". По его словам, говорить о том, что произойдет какой-то существенный рост курса доллара в ноябре, нельзя.

"Учитывая все, на фоне сомнений по поводу "зернового соглашения" произошел определенный скачок. Курс подскочил до 40,5, но дальше не пошел, а сейчас успокоился", — объяснил финансовый аналитик.

На понедельник, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. На черном рынке валюту США можно приобрести за 40,35 грн., продать — за 39,60 грн.

Курс евро установлен на уровне 35,62 грн за евро. На черном рынке его можно приобрести за 39,30 грн, продать за 39,60 грн.

Курс валют в Украине 7 ноября

Курс доллара в банках Украины 7 ноября

Курс евро в банках Украины 7 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП банка Антон Куренный рассказал, каким будет курс валют в течение недели и будет ли продолжаться рост.