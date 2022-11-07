Долар продовжив дорожчати: як ситуація зміниться до кінця листопада

Спрогнозувати коливання важко, але наразі загроз для національної валюти немає

На початку листопада курс американської валюти по відношенню до гривні дещо колихнувся і зріс після тривалого укріплення. Тож хоча ситуація на валютному ринку залишається переважно нестабільною, навряд чи буде певне зростання вже протягом цього місяця.

Про це розповів інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса у коментарі виданню "Апостроф". За його словами, говорити про те, що відбудеться якесть суттєве зростання курсу долара у листопаді, не можна.

"Зважаючи на все, на тлі сумнівів щодо "зернової угоди" стався певний стрибок. Курс підскочив до 40,5, але далі не пішов, а зараз заспокоївся", — пояснив фінансовий аналітик.

На понеділок, 7 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. На чорному ринку валюту США можна придбати за 40,35 грн, продати — за 39,60 грн.

Курс євро встановлений на рівні 35,62 грн за євро. На чорному ринку його можна придбати за 39,30 грн, продати — за 39,60 грн.

Курс валют в Україні 7 листопада

Курс долара в банках України 7 листопада

Курс євро в банках України 7 листопада

Як повідомляв "Телеграф" раніше, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП банку Антон Курінний розповів, яким буде курс валют протягом тижня і чи буде продовжуватися зростання.