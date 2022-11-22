Последний перерасчет пенсий в этом году: кто получит повышение

Часть пенсионеров будет получать больше

В Украине 1 декабря пройдет последний в этом году перерасчет пенсий, в результате которого ряд категорий пенсионеров получат увеличение выплат.

Как информирует пресс-служба Пенсионного фонда, перерасчет основан на повышении прожиточного минимума, изменении размера минимальных выплат для получателей "страховых" пенсий и изменении показателя средней зарплаты.

Сообщается, что прожиточный минимум будет повышен с 2027 грн до 2093 грн, что затронет получателей минимальной и максимальной пенсии.

Минимальная пенсионная выплата неработающим людям с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет будет установлена на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн.

Изменение средней заработной платы повлияет на получателей пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

Напомним, в Украине приняли законопроект, который позволит докупать страховой стаж третьим лицам. Впрочем, обойдется это недешево.