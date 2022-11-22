Останній перерахунок цьогорічних пенсій: хто отримає підвищення

Частина пенсіонерів отримуватиме більше

В Україні 1 грудня відбудеться останній цього року перерахунок пенсій, внаслідок якого низка категорій пенсіонерів отримають збільшення виплат.

Як інформує пресслужба Пенсійного фонду, перерахунок ґрунтується на підвищенні прожиткового мінімуму, зміні розміру мінімальних виплат для одержувачів "страхових" пенсій та зміні показника середньої зарплати.

Повідомляється, що прожитковий мінімум буде підвищено з 2027 грн до 2093 грн, що торкнеться отримувачів мінімальної та максимальної пенсії.

Мінімальна пенсійна виплата незайнятим людям з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) у віці до 70 років буде встановлена на рівні 2500 грн або пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

Зміна середньої заробітної плати вплине на одержувачів пенсій по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей.

Нагадаємо, в Україні ухвалили законопроєкт, який дозволить докуповувати страховий стаж третім особам. Втім, це обійдеться недешево.