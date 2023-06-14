"Электронный лесорубный билет обеспечит полную детенизацию заготовки древесины", — Юрий Болоховец

В Украине активизировалась борьба с теневой рубкой лесов

С 1 июня 2023 года вступил в действие пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины. Ожидается, что нововведение сделает практически невозможными манипуляции с лесными ресурсами, облегчит работу участникам рынка древесины и принесет значительную прибыль стране.

Как будет работать электронный лесорубный билет, "Бизнес Телеграф" расспросил временного исполняющего обязанности гендиректора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца.

— В чем актуальность электронного лесорубного билета?

— В рамках цифровизации нашей страны происходит постепенная оцифровка всех разрешительных производственных процессов. Это прозрачность, удобство в работе, уменьшение коррупционных рисков и другие факторы, которые несет диджитализация в целом.

— Проект разрабатывался не один год. Почему так долго?

— Это сложный процесс, взаимосвязанный с изменением нормативно правовых актов, а это не бывает быстро. Но, конечно, свои коррективы в сроки внесла война. Наша команда, когда я еще возглавлял Гослесагентство, работала над ним почти два года. Что касается лесорубного билета, он является неотъемлемой составляющей цепочки, которая обеспечит полную детенизацию заготовки древесины. Древесина нелегального происхождения будет просто никому не нужна. Самовольные рубки будут носить только бытовой характер.

— Какие проблемы возникали с бумажными документами на заготовку древесины?

— Бумажный носитель — это лесной билет, которых всегда всем не хватало. Его выдавали в лесхозе, потом ехали в ЦНАП, потом в областное управление… Заготовителю нужно было сделать массу лишних движений. И мы прекрасно понимаем, что бумажный носитель не оставляет никакого следа в электронной системе и с ним можно производить определенные манипуляции. Все неудобства сегодня сняты: есть электронный кабинет, куда подгружаются документы, направляются к соответствующему чиновнику онлайн, он проверяет их и в указанный срок либо согласовывает, либо возвращает на проработку. То есть коррупционные риски минимизированы.

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— Как выглядит усовершенствованная цепочка контроля за рубками?

— Основа — это лидарная съемка всех лесов (съемка удаленных объектов активными оптическими системами, использующими лазерные лучи), которую мы планируем произвести. Она даст четкую цифровую характеристику, сколько древесного ресурса, что он собой представляет. Этот пункт у нас в работе.

Второй пункт – электронный лесорубный билет, который вводится по всей территории Украины для всех лесопользователей. Он уже работает, но у нас есть шесть месяцев на переходный период.

Третий пункт – механизация заготовки. Машина четко считает, сколько она срубила древесины — сюда вмешаться невозможно. Соответственно, через эти инструменты мы понимаем, откуда эта древесина происходит.

Четвертый пункт – электронная товарно-транспортная накладная. Она уже есть в электронном формате. К ней мы также добавили дополнительный элемент контроля — фотофиксацию партии, потому что сложить точно так бревна практически невозможно, это может проверить даже непрофессионал. Фотофиксация была введена месяц назад, это наша наработка. ГП "Леса Украины" было основным заказчиком этой разработки.

Пятый пункт – электронный учет древесины для всех лесопользователей. Мы реализовали этот проект, и на сегодняшний день все лесопользователи, а не только государственные, обязаны на законных основаниях его использовать.

Шестой пункт – электронное декларирование операций. То есть бизнес должен быть обязан задекларировать древесину, которую он принял, и как он ею распорядился. Этот пункт у нас в работе.

Седьмой, практически реализуемый пункт — это электронный сертификат происхождения древесины, который выдается вместе с лесорубным билетом.

— Кто сдерживает реформу?

— Гослесагентство является фактическим держателем базы данных и осуществляет проверочную функцию через межрегиональные управления лесного и охотничьего хозяйства, которых сейчас девять. У нас проблема следующая: государственные леса – это 70% территории, 30% – это другие категории (военные, коммунальные и т. п.). К сожалению, именно там все нововведения адаптируются, мягко говоря, с запаздывающим эффектом. И это огромная "дыра" для определенных манипуляций, в том числе с нелегальной древесиной.

— Какая ситуация с самовольными рубками и где она самая плохая?

— За I квартал 2023 года мы обнаружили 853 случая самопроизвольных рубок общим объемом 5,5 тыс. куб. метров, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Львиная доля этих рубок приходится на юго-восточные регионы – Харьковская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Как правило, это связано с тем, что во время проведения активных боевых действий оккупанты беспощадно уничтожали деревья на блиндажи и все остальное, и мы имеем сегодня большую проблему.

— Какие средства борьбы с теневой рубкой применяли в предвоенные годы?

— До вторжения россиян нам удалось существенно снизить этот показатель. Мы достигли его за счет мотивации лесной охраны – существенно подняли этим работникам заработные платы. Также мы снабдили их транспортом для охраны леса. По сравнению с 2023 годом показатель незаконных рубок в предвоенные годы был почти вдвое меньше.

— Какие инструменты вы планируете задействовать?

— Эта работа продолжается. Следующим шагом реформы станут GPS-трекеры для всей лесной охраны. Благодаря их установке, мы четко видим, где находится наш мастер леса, который охраняет участок и делает ли он свой обход. Сегодня это еще и вопрос безопасности, потому что многие леса заминированы и пребывание в них достаточно опасно.

— С кем сотрудничаете в работе над дальнейшими изменениями в отрасли?

— Мы готовимся к большой работе. Она будет разноплановой, и в первую очередь будет касаться изменения нормативно-правовой базы. Кстати, мы уже провели учредительные встречи с межфракционным объединением "Восстановление украинских лесов". Эта депутатская группа изучает проблематику отрасли и будет заниматься изменением нормативно правовой базы.

— Каким образом будет происходить возобновление лесонасаждений после победы?

— Мы строим современные лесосеменные центры. У нас уже их пять, в этом году будет восемь, а вообще планируем создать 14. Они будут выращивать качественный посадочный материал по самым современным европейским образцам. С ним мы сможем быстро восстанавливать наши леса. Также планируется строительство качественных лесных дорог, которые снизят техногенную нагрузку на леса и улучшат логистику. Эти дороги имеют важное социальное значение, соединяя небольшие населенные пункты, в частности в Полесском регионе, районах Карпат и других местах.

— Какова роль в сохранении леса средств видеонаблюдения?

— Среди наших ключевых задач улучшение охраны леса путем трехуровневого видеонаблюдения по всей территории Украины, чтобы мы могли быстро обнаруживать пожар и оперативно реагировать. Здесь мы имеем большой успех по сравнению с 2019-2020 годами. Мы вложили много средств в создание систем видеонаблюдения, транспорта, мобильных установок для оперативного тушения. Эти меры позволили уменьшить количество лесных пожаров в десятки раз, а по площади – в сотни раз. Сейчас система видеонаблюдения покрывает около 70% территории страны, но большое количество камер было выведено из строя во время войны.

— Какой финансовый результат у госкомпании в этом году?

— Сегодня мы консолидировали средства, производим прозрачные закупки и конкурентные продажи. Благодаря этому колоссальный финансовый результат даже в военный период, когда логистика парализована, внутреннего потребления нет и очень плохая ситуация на рынке. Так, за I квартал 2023 года ГП "Леса Украины" получило 800 млн грн чистой прибыли. А в довоенные времена – 2019-2020 гг. – это было всего 150 млн грн в год.

— Куда направлять средства?

— Эти средства будут в первую очередь направляться на охрану лесов и современное качественное их восстановление.