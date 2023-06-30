В мировой экономике начался новый суперцикл? Что когда-то предсказал сталинский ученый и чего ждать сейчас

Концепция "волн Кондратьева" предполагает рост цен на все сырье каждые 30 лет

На этой неделе в мире должен начаться новый суперцикл в экономике, обычно 30 лет.

Если верить расчетам издания The Bloomberg, то начало этого цикла должно начаться именно сегодня. Это означает, что следующие 15 лет будут расти цены на сырьевые товары (энергоносители и продовольствие).

"Телеграф" рассказывает об этой концепции подробнее:

Кто придумал эту концепцию и как она проявлялась раньше

В прошлом веке Иосиф Сталин попросил своего советского товарища экономиста Николая Кондратьева спрогнозировать, когда все капиталистические экономики терпят крах. Тот ожидал, что коммунизм вот-вот увлечет мир и хотел подготовиться. Николай должен был определить, когда это произойдет, чтобы предупредить власть.

Экономист в свою очередь проанализировал цены на все от чугуна до кукурузы за сотни лет и сделал неожиданное открытие. Он смог предсказать Великую депрессию 1929-33 годов до ее начала. Сталин труда не оценил и наконец расстрелял Кондратьева, но его концепция осталась и получила признание во всем мире — ее называют "волнами Кондратьева" или если коротко — "волны К".

Так выглядит цикл изменений цен на сырье

Суть его открытия: цены на сырье имеют тенденцию сначала постепенно расти, а затем медленно снижаться в течение конкретного цикла. Один такой круг длится 30 лет. Период роста составляет 15 лет, а следующие 15 цены падают, пока не достигнут своего нижнего предела. И дальше снова по кругу.

Что интересно — войны были гораздо вероятнее во время восходящих волн. Повышающие волны характеризуются резвым технологическим прогрессом промышленности. Рабочая сила дорожает, поскольку потребность в квалифицированных специалистах растет. Но дальше развитие невозможно, потому что происходит перенакопление капитала, для выгодного вложения которого не остается места и расшатывает всю финансовую систему.

Когда цены на товары были очень низкими, мир находился в серьезной депрессии. Понижающие волны характерны медленным развитием технологий производства.

Поэтому Bloomberg приходит к выводу, что если 30-летняя модель сохраняется, то, похоже, наступает новая волна. Как доказательство издания приводит спотовый индекс товаров в 1990-е годы:

Концепция суперцикла на сырье. Когда цены низкие, мир находится в "депрессии", существует вероятность войн

Графики индекса спотовых цен сырьевых товаров четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума 2008-го, а сейчас снова опустился на значение, каким был в начале 90-х. Аналогичная ситуация была с начала 60-х до конца 70-х.

"Волны Кондратьева" в ценах на сырье "переливаются" в акции. Когда стоимость товаров остается стабильной в течение длительного периода, акции растут. Во время волны роста, когда товары приносят прибыль (так было в 1970-х или 2000-х годах), акции притормаживают свой рост.

Что происходит сейчас

Издание отмечает, что наибольшим аргументом против мнения о начале цикла (т.е. роста) является то, что цены на товары в последнее время упали. Индекс сырьевой промышленности RIND достиг исторического максимума в начале прошлого года и с тех пор падает.

Также издание отмечает, что за последние два года война россии против Украины повысила цены на нефть, природный газ и никель, после чего ситуация возобновилась. Поэтому вполне возможно, что геополитический удар сейчас искажает восприятие и что значительные падения последних недель являются лишь коротким перерывом в более длинном цикле.

Питер Этватер из Financial Insights LLC предполагает, что последствия недовосстания "вагнеровцев" неизбежно будут положительными для сырьевых товаров, поскольку Владимир Путин должен показать, что он контролирует нацию так же тщательно, как начальник тюрьмы строгого режима. Кристина Хупер, главный стратег глобального рынка Invesco, предостерегла от каких-либо крупных инвестиций в России, поскольку ситуация остается непонятной. Но Россия может попытаться продать больше нефти в Азии, чтобы заплатить за внутренние или военные приоритеты, а азиатские покупатели могут попытаться вести более сложную сделку ввиду нестабильности. Нестабильность в России может усугубиться, повышая цены на классы активов "безопасной гавани", такие, как золото и казначейские обязательства США.

В Китае после завершения коронавирусных ограничений экономика восстановилась усилившейся, но не настолько, как надеялись. Предстоящие темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, все еще характеризуются неопределенностью. При слабой динамике предпосылок для роста цен на сырье будет значительно меньше.

Издание заключает, что экономикам во всем мире трудно победить инфляцию. Последняя, как правило, означает рост цен на материалы. Поэтому доводы об устойчивом росте цен на сырье, который будет препятствовать дальнейшему значительному росту акций, надежны и не полагается на исследование Кондратьева 100 лет назад.

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