У світовій економіці розпочався новий суперцикл? Що колись передбачив сталінський вчений і чого чекати зараз

Концепція "хвиль Кондратьєва" передбачає зростання цін на всю сировину кожні 30 років

Цього тижня у світі має початися новий суперцикл в економіці, який зазвичай триває 30 років.

Якщо вірити розрахункам видання The Bloomberg, то початок цього циклу має початися саме сьогодні. Це означає, що наступні 15 років зростатимуть ціни на всі сировинні товари (енергоносії та продовольство).

"Телеграф" розповідає про цю концепцію детальніше:

Хто придумав цю концепцію і як вона проявлялася раніше

Минулого століття Йосип Сталін попросив свого радянського товариша економіста Миколу Кондратьєва спрогнозувати, коли всі капіталістичні економіки зазнають краху. Той чекав, що комунізм ось-ось захопить світ і хотів підготуватися. Микола повинен був визначити, коли це станеться, щоб попередити владу.

Економіст своєю чергою проаналізував ціни на все від чавуна до кукурудзи за сотні років та зробив неочікуване відкриття. Він зміг передбачити Велику депресію 1929-33 років до її початку. Сталін праці не оцінив і врешті розстріляв Кондратьєва, але його концепція залишилася і здобула визнання у всьому світі — її називають "хвилями Кондратьєва" або якщо коротко — "хвилі К".

Так виглядає цикл змін цін на сировину

Суть його відкриття: ціни на сировину мають тенденцію спочатку поступово зростати, а потім так само повільно знижуватися протягом конкретного циклу. Одне таке коло триває 30 років. Період зростання становить 15 років, а наступні 15 ціни падають, поки не досягнуть своєї нижньої межі. І далі знову по колу.

Що цікаво — війни були набагато більш імовірними під час висхідних хвиль. Підвищувальні хвилі характеризуються швидким технологічним прогресом індустрії. Робоча сила дорожчає, оскільки потреба у кваліфікованих фахівцях росте. Але далі розвиток неможливий, бо відбувається перенакопичення капіталу, для вигідного вкладення якого не залишається місця і який розхитує всю фінансову систему.

Коли ціни на товари були дуже низькими, світ перебував у серйозній депресії. Понижувальні хвилі характерні повільним розвитком технологій виробництва.

Тому Bloomberg приходить до висновку, що якщо 30-річна модель зберігається, то, схоже, настає нова хвиля. Як доказ видання наводить спотовий індекс товарів у 1990-ті роки:

Концепція суперциклу на сировину. Коли ціни низькі, світ перебуває у "депресії", існує вірогідність війн

Графіки індексу спотових цін сировинних товарів чітко показують, що індекс сировини, почавши підійматися у першій половині 90-х, досяг максимуму 2008-го, а зараз знову опустився на те значення, яким був на початку 90-х. Аналогічна ситуація була з початку 60-х до кінця 70-х.

"Хвилі Кондратьєва" в цінах на сировину "переливаються" в акції. Коли вартість товарів залишається стабільною протягом тривалого періоду, акції зростають. Під час хвилі зростання, коли товари приносять прибуток (так було в 1970-х або 2000-х роках), акції пригальмовують своє зростання.

Що відбувається зараз

Видання зазначає, що найбільшим аргументом проти думки про початок циклу (тобто зростання) є те, що ціни на товари останнім часом впали. Індекс сировинної промисловості RIND досяг історичного максимуму на початку минулого року і з того часу падає.

Також видання зазначає, що протягом останніх двох років війна росії проти України підвищила ціни на нафту, природний газ і нікель, після чого ситуація відновилася. Тому цілком можливо, що геополітичний удар зараз спотворює сприйняття, і що значні падіння останніх тижнів є лише короткою перервою в більш довгому циклі.

Пітер Етватер з Financial Insights LLC припускає, що наслідки недоповстання "вагнерівців" неминуче будуть позитивними для сировинних товарів, оскільки володимир путін має показати, що він контролює націю так само ретельно, як начальник в’язниці суворого режиму. Крістіна Хупер, головний стратег глобального ринку Invesco, застерегла від будь-яких великих інвестицій у рф, оскільки ситуація залишається незрозумілою. Але росія може спробувати продати більше нафти в Азії, щоб заплатити за внутрішні або військові пріоритети, а азійські покупці можуть спробувати вести більш складну угоду з огляду на нестабільність. Нестабільність у росії може посилитися, підвищуючи ціни на класи активів "безпечної гавані", такі як золото та казначейські зобов’язання США.

У Китаї після завершення коронавірусних обмежень економіка відновилася посилився, але не настільки, як сподівалися. Майбутні темпи економічного зростання Китаю, одного з найбільших споживачів енергоресурсів у світі, все ще характеризуються невизначеністю. У разі слабкої динаміки передумов для зростання цін на сировину буде значно менше.

Видання підсумовує, що економікам у всьому світі важко перемогти інфляцію. Остання, як правило, означає зростання цін на матеріали. Тож доводи про стійке зростання цін на сировину, яке перешкоджатиме подальшому значному зростанню акцій, є надійними і не покладається на дослідження Кондратьєва 100 років тому.

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