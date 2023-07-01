Повышения стоимости воды в Украине не будет? В Кабмине объяснили ситуацию

Кабмин запросил дополнительные консультации с НКРЭКУ

Нацкомиссия по осуществлению госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила о повышении стоимости водоснабжения и водоотведения без согласования с Кабмином.

Как сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующий поступок НКРЭКУ является неприемлемым.

"Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях, как энергетика и тарифообразование", — написал глава правительства.

Он отметил, что Кабмин делает все возможное для обеспечения социальной справедливости, в то время, как решение комиссии идет в разрез с политикой правительства Украины.

Шмыгаль добавил, что дал распоряжение министру энергетики и министру инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра ее решения.

Как сообщалось ранее, в НКРЭКУ накануне сообщили, что с 1 июля и с 1 сентября будет происходить постепенное увеличение стоимости централизованного водоснабжения. Согласно планам ведомства, в зависимости от региона сумма в платежках за воду вырастет примерно на 30%.

Напомним, ранее первый замглавы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал "Телеграфу", чего ждать в дальнейшем от тарифов на электроэнергию.