Підвищення вартості води в Україні не буде? У Кабміні пояснили ситуацію

Кабмін запросив додаткові консультації з НКРЕКП

Нацкомісія зі здійснення держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила про підвищення вартості водопостачання та водовідведення без погодження з Кабміном.

Як повідомив у своєму telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідний вчинок НКРЕКП є неприйнятним.

"Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих галузях, як енергетика та тарифоутворення", — написав глава уряду.

Він зазначив, що Кабмін робить все можливе для забезпечення соціальної справедливості, тоді як рішення комісії йде у розріз із політикою уряду України.

Шмигаль додав, що надав розпорядження міністру енергетики та міністру інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду її рішення.

Як повідомлялося раніше, у НКРЕКП напередодні повідомили, що з 1 липня та з 1 вересня відбуватиметься поступове збільшення вартості централізованого водопостачання. Згідно з планами відомства, залежно від регіону сума у платіжках за воду зросте приблизно на 30%.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", чого чекати надалі від тарифів на електроенергію.