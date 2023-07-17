"После победы рынок будет разогреваться 3—4 года": глава "Укрцемента" о том, как успехи ВСУ дали отрасли плюс 35% объемов производства

Окончания войны цементникам достаточно, чтобы работать на 100% своих возможностей, говорит Павел Качур

Цементный бизнес ждет победы и программы восстановления. Это позволит освободить мощности от оккупации и значительно увеличить производство цемента, необходимого для восстановления Украины. Но что сдерживает отрасль от выхода на довоенные уровни загрузки компаний?

Об этом " Бизнес Телеграф" узнавал у главы Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павла Качура.

— Можем ли мы говорить о положительном тренде по производству цемента в этом году?

— В первые месяцы войны дым от работающих предприятий был положительным сигналом для людей о том, что мы выстоим. Надеемся, что в 2023 году мы начнем движение к возобновлению производства. Основные составляющие позитивного ожидания: успехи Вооруженных Сил Украины на фронте, способность нашей восстановленной противовоздушной обороны отражать воздушные атаки врага. А главное – это программа восстановления, сформированная Украиной вместе со странами-партнерами — США, государствами ЕС, Великобританией, Канадой, Японией, рядом других стран. Также рассчитываем на финансовую поддержку Всемирного банка и МВФ. Поэтому наш прогноз на 2023 год оптимистичен. Мы ожидаем роста производства до уровня 7,2—7,4 млн т цемента (в 2022 году было произведено 5,4 млн т. – Авт.).

— Будут ли такие объемы производства соответствовать внутреннему спросу на цемент в Украине?

— Если говорить о внутреннем спросе, то он будет ниже. Наш прогноз потребления 2023 года – 6,4—6,6 млн т цемента. Разница между объемом производства и внутренним спросом – это возможности экспорта. Украинский цемент имеет высокое качество, сертифицирован в странах-импортерах, поэтому он способен конкурировать с производителями цемента из других стран.

— Какое количество предприятий отрасли сейчас работает? Какой процент загрузки производства сегодня?

— Благодаря ВСУ восемь из девяти цементных заводов сохранены и готовы к работе. Но производство зависит от потребностей рынка. К сожалению, сегодня рынок еще не работает на полную мощность. Хотя результаты работы за I полугодие позволяют прогнозировать рост производства в 2023 году до 65% от объемов 2021 года. По итогам 2021 года производство цемента составило более 11 млн т.

— Как украинские производители цемента смогли адаптироваться к работе в условиях войны, в частности во время блэкаутов?

— К отключению электроэнергии мы не могли адаптироваться. Цементное производство, в частности обжиг клинкера, – это непрерывный процесс производства. Во время массированных атак на энергетические объекты Украины осенью 2022 года мы вынуждены были останавливать работу печей на многих предприятиях. К счастью, наши герои-энергетики скоро сумели возобновить работу энергосистемы. В первую очередь объектов критической инфраструктуры, к которой относится и цементное производство. И после непродолжительного перерыва предприятия вновь начали выжигать клинкер.

— Какая сейчас ситуация с сырьем? Достаточно ли ее для возобновления производства до полной мощности?

— В Украине по оценке аналитиков разведанных запасов сырья для производства цемента хватит на 300 лет. То есть, если говорить о сырье, то его в Украине достаточно. У нас другая проблема – цементные заводы построены у конкретных месторождений. А когда возникает необходимость продлить лицензии или расширить разработку карьера, часто появляются желающие такое месторождение "прихватить" и перепродать сырье втридорога цементному предприятию. И это большая проблема для нас.

— Какие резервы для наращивания производства вы видите?

— Наши резервы для наращивания производства исходят из очень простых вещей. Это в первую очередь увеличение объемов строительства, сохранение высококвалифицированных рабочих на предприятиях и внедрение целевых кредитных программ для расширения производства. Думаю, что эти три составляющие могут быть решающими для того, чтобы предприятия увеличили свои мощности.

— Какие ожидания производителей цемента от программ восстановления страны после победы?

— Мы уверены, что после войны программы восстановления заработают на полную мощность. Выход на максимальное потребление не будет мгновенным. Рынок будет разогреваться 3—4 года. Имеющимися сегодня мощностями цементных заводов мы готовы произвести около 13 млн т цемента. После освобождения оккупированных территорий дополнительно будут вовлечены в производство цементный завод в г. Амвросиевка – это завод компании ЧАО "Кривой Рог Цемент" и цементный завод в г. Бахчисарае. Суммарно с двумя заводами отечественное производство будет способно выпускать более 15 млн т цемента в год. Но нам предстоит еще освоить такое количество цемента.

— Какие условия необходимо обеспечить для эффективной работы этих программ в области производства цемента?

— Главное условие для цементников – это окончание войны. Нам этого достаточно, чтобы работать на 100% своих возможностей.