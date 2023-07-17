"Після перемоги ринок розігріватиметься 3—4 роки": голова "Укрцементу" про те, як успіхи ЗСУ дали галузі плюс 35% обсягів виробництва

Закінчення війни цементникам досить, щоб працювати на 100% своїх можливостей, каже Павло Качур

Цементний бізнес чекає на перемогу та програми відновлення. Це дасть змогу звільнити потужності від окупації та значно збільшити виробництво цементу, потрібного для відбудови України. Але що стримує галузь від виходу на довоєнні рівні завантаження підприємств?

Про це "Бізнес Телеграф" дізнавався у голови Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павла Качура.

— Чи можемо ми говорити про позитивний тренд у виробництві цементу цього року?

— У перші місяці війни дим з працюючих підприємств був тим позитивним сигналом для людей, що ми вистоїмо. Сподіваємось, що 2023 року ми почнемо рух до відновлення виробництва. Основні складові позитивного очікування: успіхи Збройних Сил України на фронті, здатність нашої відновленої протиповітряної оборони відбивати повітряні атаки ворога. А головне – це програма відновлення, сформована Україною разом з країнами партнерами — США, державами ЄС, Великою Британією, Канадою, Японією, рядом інших країн. Також розраховуємо на фінансову підтримку Світового банку та МВФ. Тому наш прогноз на 2023 рік оптимістичний. Ми очікуємо зростання виробництва до рівня 7,2—7,4 млн т цементу (2022 року було вироблено 5,4 млн т. — Авт.).

— Чи відповідатимуть такі обсяги виробництва внутрішньому попиту на цемент в Україні?

— Якщо говорити про внутрішній попит, то він буде трохи нижчим. Наш прогноз споживання 2023 року – 6,4—6,6 млн т цементу. Різниця між обсягом виробництва і внутрішнім попитом – це можливості експорту. Український цемент має високу якість, сертифікований у країнах-імпортерах, тож він спроможний конкурувати з виробниками цементу з інших країн.

— Яка кількість підприємств галузі наразі працює? Який відсоток завантаження виробництва на сьогодні?

— Завдяки ЗСУ, вісім із дев’яти цементних заводів збережені і готові до роботи. Але виробництво залежить від потреб ринку. На жаль, сьогодні ринок ще не працює на повну потужність. Хоча результати роботи за I півріччя дозволяють прогнозувати зростання виробництва 2023 року до рівня 65% від обсягів 2021 року. За підсумками 2021 року виробництво цементу склало понад 11 млн т.

— Як українські виробники цементу змогли адаптуватися до роботи в умовах війни, зокрема, під час блекаутів?

— До відключення електроенергії ми адаптуватися не могли. Цементне виробництво, зокрема випал клінкеру – це безперервний процес виробництва. Під час масованих атак на енергетичні об’єкти України восени 2022 року ми змушені були зупиняти роботу печей на багатьох підприємствах. На щастя, наші герої-енергетики швидко зуміли відновити роботу енергосистеми. В першу чергу, об’єктів критичної інфраструктури, до якої належить і цементне виробництво. І після нетривалої перерви, підприємства знову почали випалювати клінкер.

— Яка зараз ситуація із сировиною? Чи вистачає її для відновлення виробництва до повної потужності?

— В Україні, за оцінкою аналітиків, розвіданих запасів сировини для виробництва цементу вистачить на 300 років. Тобто, якщо говорити про сировину, то її в Україні у достатній кількості. У нас інша проблема — цементні заводи побудовані біля конкретних родовищ. А коли виникає потреба продовжити ліцензії чи розширити розробку кар’єру, часто з’являються охочі таке родовище "прихопити" і перепродати утридорога сировину цементному підприємству. І це велика проблема для нас.

— Які резерви для нарощування виробництва ви бачите?

— Наші резерви для нарощування виробництва виходять із дуже простих реальних речей. Це, у першу чергу, збільшення обсягів будівництва, збереження висококваліфікованих робітників на підприємствах і впровадження цільових кредитних програм для розширення виробництва. Думаю, що ці три складові можуть бути вирішальними для того, щоб підприємства збільшили свої потужності.

— Які очікування у виробників цементу від програм відбудови країни після перемоги?

— Ми впевнені, що по закінченні війни програми відбудови запрацюють на повну потужність. Вихід на максимальне споживання не буде миттєвим. Ринок розігріватиметься 3—4 роки. Наявними сьогодні потужностями цементних заводів ми готові виробити близько 13 млн т цементу. Після звільнення окупованих територій додатково будуть залучені до виробництва цементний завод у м. Амвросіївка – це завод компанії ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" та цементний завод у м. Бахчисараї. Сумарно з цими двома заводами вітчизняне виробництво буде спроможне випускати понад 15 млн т цементу на рік. Але нам потрібно буде ще освоїти таку кількість цементу.

— Які умови необхідно забезпечити для ефективної роботи цих програм в галузі виробництва цементу?

— Головна умова для цементників – це закінчення війни. Нам цього досить, щоб працювати на 100% своїх можливостей.