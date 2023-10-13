Измена с лубрикантом: задержанный за предательство нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев хочет миллионы от "Укрзализныци" и Минобороны

Обвиняемый в государственной измене Александр Пономарев пытается зарабатывать на поставках смазок как украинским, так и российским армиям

Государство наконец-то сумело сломить дерзкую схему задержанного за измену нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева. Много лет он нагло наживался на монопольном положении завода "Азмол".

4 октября Шестой Апелляционный Административный Суд поставил окончательную точку по делу по иску ООО "НПП "Агринол" к Министерству обороны Украины. Истец требовал признать незаконным бездействие ответчика "относительно незаключения с истцом договора о закупке смазочных средств" (масло моторное для автотрактор ) в процедуре упрощенной закупки UA-2023-07-28-008723-а по Лоту 2 и Лоту 3". И обязать Министерство обороны Украины заключить с ООО "НПП "Агринол" контракты на закупку масла общей стоимостью 13,15 млн грн в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Не вышло. Первоначально Киевский окружной административный суд 30 сентября 2023 отказал в удовлетворении иска, а впоследствии решение подтвердила апелляционная инстанция.

Как находящийся в СИЗО за измену Пономарев додумался судиться с государством? Аргументация его юристов была следующей. НПП "Агринол" выиграло торги. Но комиссия Минобороны по вопросам оборонных закупок по направлению тылового обеспечения 19 сентября 2023 г. отменила торги. "В связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок". Какими были нарушения, министерство не объяснило. "Агринол" пошел в суд, отказавший ему. Ибо Минобороны имеет право принимать подобные решения по своему усмотрению.

До полномасштабной войны "Агринол" был главной частью крупнейшей в Украине группы по производству и продаже моторного масла. "Агринол" владел заводом по производству смазочных материалов в Бердянске, и контролировал другое аналогичное предприятие в этом городе — "Украинско-Британское совместное предприятие "Азмол-Бритиш Петрокемикалс". Правда, британского в этой компании не было почти ничего, кроме фигуры миноритарного владельца — химика из британской глубинки Теренса Дикена, а вот русского в "Агриноле" традиционно было предостаточно.

Во-первых, предприятие, которое во время войны настойчиво навязывает свое масло Минобороны Украины, еще в 2017 году называлось "Российско-украинское совместное научно-производственное предприятие Агринол". И на собственном сайте, где нет украинской версии (только российская и английская), зато есть логотип в цветах российского флага, публикует рекомендательные письма от российских клиентов — "АвтоВАЗ", "Торговый дом НЛМК" и "Металлоинвест". Во-вторых, его фактическим владельцем является депутат Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Александр Пономарев, которого называли "серым кардиналом" Бердянска, а сам город — "Пономаревским".

Сразу после полномасштабного вторжения Пономарев из Киева уехал в Бердянск навстречу русской армии. И почти полгода прожил в оккупированном городе. Об этом свидетельствуют данные расследования "Схем".

Пономарев утверждал, что контроль над своими предприятиями (которые никогда не были отражены в его декларациях, потому что оформлены на родственников и помощников), он якобы потерял в первый день, когда в Бердянск вошли российские войска. И это очень не похоже на правду. Потому что позже стало известно, что после продолжительного общения Пономарева с сотрудником ФСБ с позывным "Богун" нардеп согласился возобновить работу бизнеса. И передал соответствующее указание своим людям на "Агриноле" через "Богуна". В это время, как утверждал Пономарев, он "подвергался пыткам, арестам, давлению". Однако данные СБУ доказывают, что Пономарев находился в собственном комплексе отдыха "Лебеди" на Бердянской косе, и он дружелюбные переговоры с оккупантами. В конце марта 2022 г. он вернулся на собственные предприятия и приказал производить масло, в том числе, для российских танков. Сырье для производства Азмол и Агринол начали получать из России, в частности, с нефтеперерабатывающих заводов государственной компании Роснефть. Уже в сентябре 2022 года Пономарева видели в Крыму — без всякого конвоя. В то время как значительная часть его бизнеса в Бердянске была перерегистрирована по российским законам.

Как утверждают российские сайты, контроль над активами Пономарева после оккупации Бердянска вроде бы перешел к "временному управляющему" — московской компании "Интерком". По данным "Телеграфа", ее владелец — экс-глава управления земельных ресурсов Новокуйбышевска Самарской области Алексей Голобля. Именно он лично стал основателем минимум четырех компаний, "зарегистрированных" в Бердянске по адресу "Азмола". Однако данные СБУ свидетельствуют о том, что реальный контроль над этими активами оставался у Пономарева и его доверенных лиц.

В конце 2022 года Пономарев направился в Грузию, где у него есть собственный завод по производству моторных масел UG Lubricants, оттуда — в Польшу, а затем он приехал поездом в Украину в январе 2023 года. "Уже через два дня, 19 января, появился на заседании Верховной Рады — ни разу публично не объяснив, что он делал полгода в оккупации и как оттуда уехал", — отметили журналисты "Схем". Позже появилось подтверждение СБУ о наличии у Пономарева российского паспорта. Наконец-то в июле 2023 года "награда нашла героя" — СБУ сообщила ему подозрение в государственной измене, после чего он был арестован судом. В телефоне Пономарева СБУ нашла переписку с двумя работниками ФСБ, свидетельствовавшую о его сотрудничестве с оккупантами.

Однако самое интересное в этой истории другое. После того как Пономарев вернулся из Бердянска, его торговая компания "Мироил" вдруг начала очень неплохо зарабатывать на тендерах государственной "Укрзализныци". По подсчетам "Телеграфа", с начала 2023 г. она заключила с железнодорожниками контракты на поставку масла с грузинского завода Пономарева более чем на 80 млн грн. Последний крупнейший контракт был подписан "Мироилом" с "Укрзализныцей" в мае этого года — на 41,8 млн грн.

Задавали ли по этому поводу вопросы руководству государственной компании сотрудники СБУ, неизвестно. Однако, и "Мироил", и "НПП "Агринол" уже являются сбитыми летчиками. 28 сентября обе компании были внесены в так называемый "черный список" Антимонопольного комитета за искажение результатов торгов — и теперь их заявки отклоняются автоматически, как, например, на последнем тендере "Укрзализныци" 11 октября.

Но это не значит, что люди Пономарева не найдут возможность снова выгодно устроить его масло. Во-первых, решение АМКУ почти гарантированно обжалуют в суде. А во-вторых, вряд ли что-нибудь будет мешать UG Lubricants начать поставки масла формально не связанным с Пономаревым компаниям, и заходить с ними на новые тендеры.