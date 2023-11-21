Тайный долг: Вадим Новинский получил миллиарды гривен за несколько дней до попадания в санкционный список

Деньги уже надежно скрыты

2 млрд грн, которые компания Вадима Новинского "Смарт-Лизинг" получила от "Запорожстали", вернуть вряд ли возможно. Деньги прошли цепочкой малоизвестных компаний и попали неизвестно куда. Это должно раздражать правоохранителей, ведь имущество Новинского попавшего в санционный список арестовано.

7 ноября этого года стало выдающимся днем для жительницы Конотопа Сумской области Наталии Велесь. Она номинально вошла в число самых богатых женщин Украины. В этот день Велесь стала директором и единственным владельцем ООО "Финансовая компания "Церера".

Эти удивительные факты важны, чтобы понять красоту игры Новинского. "Церера" занимается предоставлением ссуд и услуг факторинга. Вернее, занималась. На сайте компании есть сообщение, что она находится в стадии отзыва финансовых лицензий. Она сменила не только владельца и директора, но и название. К тому же, компания теперь называется "Церера-I", в сентябре переехала из Киева (Железнодорожное шоссе, дом 21, офис 211) в Запорожье (ул. Ферросплавная, дом 38, кабинет 31). И как только это произошло, в местном хозяйственном суде начался процесс банкротства ООО "Церера-I". Дело в том, что компания задолжала 89 млн грн еще одному "ноунейму" — ООО "Валь Торанс" (Киев). Эта структура записана на малоизвестного Эдуарда Шаталова из Белой Церкви, не владеющего ни одной другой компанией в Украине.

Так при чем здесь Новинский? Актив, которым с Наталией Велесь поделилась предыдущая владелица "Церера-I" — Татьяна Куць из города Казатин — оказался "золотым". 17 октября 2023 хозяйственный суд Запорожской области взыскал в пользу этой компании 1,981 млрд грн с киевского ООО "Смарт-Лизинг". Это решение на днях вступило в законную силу и касается Новинского направления.

Именно Вадим Новинский владеет "Смарт-Лизингом" через кипрскую Smart Investments. Он известен как основатель "Смарт-холдинга" и совладелец (23,76%) крупнейшей украинской горно-металлургической группы "Метинвест". Его старший партнер (71,24%) – самый богатый украинец Ринат Ахметов. Согласно последнему рейтингу "Самые богатые люди страны" от журнала NV, Новинский занял 8 место с капиталом в 852 млн долларов. По сравнению с 2021 годом, NV оценил падение стоимости имущества Новинского почти в 65%. Это неудивительно, потому что русская уничтожила основные металлургические активы Новинского и Ахметова — мариупольские меткомбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича. Прямо сейчас враг уничтожает крупнейший коксохимический завод Европы в Авдеевке, также принадлежащий "Метинвесту".

Но главной проблемой Новиньского стало даже это не это. Он известен как экс-нардеп от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и давний спонсор Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2020 году богач даже стал диаконом (его тогда лично рукоположил митрополит Онуфрий). В декабре 2022 года Владимир Зеленский применил к Новинскому санкции в так называемом "церковном пакете". В него, кроме Новинского, также вошли ведущие иерархи УПЦ МП, которых власти подозревают в связях с Россией. Вскоре Новинский стал фигурантом уголовного производства из-за того, что он, как утверждают в СБУ, пытался вывести свой бизнес из-под санкционного влияния.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов. Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему, и заблокировали. В апреле 2023 г. по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн, а впоследствии были арестованы и "скрыты" активы подсанкционного олигарха Новинского на более 10,5 млрд грн (около 230 объектов недвижимости. которыми Новинский владеет через трастовый фонд). Детали, какое именно имущество было арестовано, спецслужба не дала, ограничившись информацией о том, что среди арестованного имущества – элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины. Сам Новинский арест избежал. Он раньше времени выехал из Украины и уже был в этом году замечен в Швейцарии (где провел службу в крупнейшей русской православной церкви в Цюрихе) и Хорватии (на отдыхе с семьей).

По информации "Телеграфа", в список арестованных активов попала и указанная компания "Смарт-Лизинг", деятельность которой фактически была заблокирована. Так что надеяться на то, что она расплатится с находящимся в процессе банкротства ноунейм-кредитором, оформленным на очевидно подставное лицо, было бы бесполезно. Итак, "Смарт-Лизинг" с огромным финансовым бременем также является вероятным кандидатом на признание банкротом.

В этой истории самое интересное — кто потерял от этой сделки больше всех. По данным "Телеграфа", долг на общую сумму 1,981 млрд грн образовался в конце октября 2022 года. Тогда "Смарт-Лизинг" подписал сразу 6 договоров о получении возвратной финансовой помощи с ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". Расплатиться по ним "Смарт-Лизинг" должен до 10 января 2023, однако не сделал этого. Но "Запорожсталь" на и сразу после того, как Новинский попал под санкции, 27 декабря 2022 года, продала долг компании Новинского новому кредитору — ООО "Кормел Груп". Ее владелец — житель Киева Илья Кучерявый. Именно в то время он искал работу биолога или лаборанта с з/п 15-17 000 грн.Сколько получила "Запорожсталь" за этот долг, неизвестно. Обычно такие долги продаются очень дешево. 1% от тела кредита — вполне реальная цена. Иллюстрация: уже 6 февраля 2023 года "Кормел Групп" передал право требовать этот долг ООО "Финансовая компания "Церера" всего за 19,814 млн грн.

Похоже, что выведенные из "Запорожстали" почти 2 миллиарда стали неофициальными дивидендами Новинского (в целом за 2022 год комбинат понес убытки на сумму 3,8 млрд грн). "Метинвест" контролирует предприятие. Холдинг вместе с сателлитами владеет 50%+1 акция. А вот 50%-1 акция фактически принадлежат российской госкорпорации "ВЭБ.РФ". В мае этого года украинские власти начали процесс их конфискации в пользу государства.