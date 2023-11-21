Таємний борг: Вадим Новинський отримав мільярди гривень за кілька днів до потрапляння в санкційний список

Гроші вже надійно приховані

2 млрд грн, які компанія Вадима Новинського "Смарт-Лізинг" отримала від "Запорожсталі", повернути навряд чи можливо. Гроші ланцюжком маловідомих компаній і потрапили невідомо куди. Це має дратувати правоохоронців, адже майно Новинського який потрапив до санційного списку, арештовано.

7 листопада цього року стало визначним днем для жительки Конотопа Сумської області Наталії Велесь. Вона номінально увійшла до числа найбагатших жінок України. В цей день Велесь стала директором та єдиним власником ТОВ "Фінансова компанія "Церера".

Ці дивні факти важливі щоб зрозуміти красу гри Новинського. "Церера" займається наданням позик та послуг факторингу. Точніше, займалася. На сайті компанії є повідомлення, що вона находиться на стадії відкликання фінансових ліцензій. Вона змінила не лише власника і директора, але і назву. До того ж, компанія що тепер називається "Церера-I", у вересні переїхала з Києва (Залізничне шосе, будинок 21, офіс 211) до Запоріжжя (вул. Феросплавна, будинок 38, кабінет 31). І щойно це сталось, у місцевому господарському суді почався процес банкрутства ТОВ "Церера-I". Справа в тому, що компанія заборгувала 89 млн грн ще одному "ноунейму" — ТОВ "Валь Торанс" (Київ). Ця структура записана на маловідомого Едуарда Шаталова з Білої Церкви, що не володіє жодною іншою компанією в Україні.

То до чого тут Новинський? Актив, яким з Наталією Велесь поділилась попередня власниця "Церера-I" — Тетяна Куць з міста Козятин — виявився "золотим". 17 жовтня 2023 року господарський суд Запорізької області стягнув на користь цієї компанії 1,981 млрд грн з київського ТОВ "Смарт-Лізинг". Це рішення днями вступило в законну силу і стосується Новинського напряму.

Саме Вадим Новинський володіє "Смарт-Лізингом" через кіпрську Smart Investments. Він відомий як засновник "Смарт-холдингу" та співвласник (23,76%) найбільшої української гірничо-металургійної групи "Метінвест". Його старший партнер (71,24%) — найбагатшій українець Рінат Ахметов. Згідно з останнім рейтингом "Найзаможніші люди країни" від журналу NV, Новинський посів 8 місце з капіталом у 852 млн доларів. Порівняно з 2021 роком NV оцінив падіння вартості майна Новинського майже в 65%. Це не дивно, бо русня знищила основні металургійні активи Новинського та Ахметова — маріупольські меткомбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Прямо зараз ворог знищує найбільший коксохімічний завод Європи у Авдіївці, що також належить "Метінвесту".

Але головною проблемою Новиньского стало навіть не це. Він відомий як екс-нардеп від нині забороненої партії ОПЗЖ, та давній спонсор Української православної церкви Московського патріархату. В 2020 році багатій навіть став дияконом (його тоді особисто висвятив митрополит Онуфрій). У грудні 2022 року Володимир Зеленський застосував до Новинського санкції у так званому "церковному пакеті". До нього, окрім Новинського, також увійшли провідні ієрархи УПЦ МП, яких влада підозрює у зв'язках з Росією. Невдовзі після цього Новинський став фігурантом кримінального провадження через те, що він, як стверджують в СБУ, намагався вивести свій бізнес з-під санкційного впливу.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її", — вказали в СБУ. У квітні 2023 р. за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн, а згодом були арештовані і "приховані" активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн (близько 230 об’єктів нерухомості. якими Новинський володіє через трастовий фонд). Деталей, яке саме майно було арештовано, спецслужба не дала, обмежившись інформацією про те, що серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Сам Новинський арешту уникнув. Він завчасно виїхав з України та вже був в цьому році помічений в Швейцарії (де провів службу у найбільшій російській православній церкві в Цюриху) та Хорватії (на відпочинку з сім’єю).

За інформацією "Телеграфу", у перелік арештованих активів потрапила і вказана компанія "Смарт-Лізинг", діяльність якої фактично була заблокована. Тож сподіватися на те, що вона розплатиться з перебуваючим у процесі банкрутства ноунейм-кредитором, оформленим на очевидно підставну особу, було б марним. То ж, "Смарт-Лізинг" з величезним фінансовим тягарем також є вірогідним кандидатом на визнання банкрутом.

В цій історії найцікавіше — хто втратив від цієї оборудки більше усіх. За даними "Телеграфу", борг на загальну суму 1,981 млрд грн утворився наприкінці жовтня 2022 року. Тоді "Смарт-Лізинг" підписав одразу 6 договорів про отримання поворотної фінансової допомоги з ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". Розплатитися за ними "Смарт-Лізинг" мав до 10 січня 2023 року, проте не зробив цього. Але "Запоріжсталь" на це і не чекала. І відразу після того як Новинський потрапив під санкції, 27 грудня 2022 року, продала борг компанії Новинського новому кредитору — ТОВ "Кормел Груп". Її власник — мешканець Києва Ілля Кучерявий. Саме в той час він шукав роботу біолога або лаборанта з з/п 15-17 000 грн. Скільки отримала "Запоріжсталь" за цей борг, невідомо. Зазвичай такі борги продаються дуже дешево. 1% від тіла кредита — цілком реальна ціна. Ілюстрація: вже 6 лютого 2023 року "Кормел Груп" передав право вимагати цей борг ТОВ "Фінансова компанія "Церера" лише за 19,814 млн грн.

Схоже, що виведені із "Запоріжсталі" майже 2 мільярди стали неофіційними дивідендами Новинського (загалом за 2022 рік комбінат зазнав збитків на суму 3,8 млрд грн). "Метінвест" наразі контролює підприємство. Холдинг разом із сателітами володіє 50%+1 акція. А ось 50%-1 акція фактично належать російській держкорпорації "ВЭБ.РФ". В травні цього року українська влада почала процес їх конфіскації на користь держави.