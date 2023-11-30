Иванющенко готовится к реваншу: одиозный экс-регионал нашел аргументы для одиозных украинских судей

Бывший депутат от партии регионов не хочет, чтобы его разыскивали

"Кошелек семьи", "смотрящий от Януковича", "Юра Енакиевский", "Юрец Малой". Как только не называли бывшего депутата-регионала Юрия Иванющенко при Викторе Януковиче. Ни один суд эти прозвища не доказал, но были времена, когда об Иванющенко говорили много. И на днях Печерский суд дал повод вспомнить прежнего политика. Вот что произошло.

Печерский суд начинает рассмотрение важного дела в отношении экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко. Этого человека бывший глава МВД Украины называл "авторитетным злодеем Донецкой области", а медиа — "смотрящим" от Виктора Януковича. И вот 8 ноября Киевский апелляционный суд обнародовал свое определение, которым удовлетворил жалобу Иванющенко и отменил определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 июля 2023 года с назначением нового судебного разбирательства. Рассматривать это дело будет судья Ирина Литвинова, уже имеющая немалый опыт в этом вопросе. Еще в 2016 году тогдашний нардеп от БПП Сергей Лещенко заявлял, что ГПУ расследовала производство по судье Литвиновой, которая, по его выражению, "затягивала рассмотрение санкций на арест Иванющенко, что ложилось в основу затем его международного розыска". Правда, тогда все кончилось ничем.

Решение, которое сейчас удалось отменить Иванющенко, покинувшему Украину после свержения режима Януковича в 2014 году, и, по неофициальным данным, поселился в Монако, крайне важное для него. Дело в том, что 20 июля 2023 года Печерский суд удовлетворил ходатайство Территориального управления БЭБ в г. Киеве, и избрал в отношении Иванющенко меру пресечения в виде содержания под стражей (т.е. заочный арест). Незадолго до этого, 30 мая 2023 года, следователи вынесли постановление об объявлении Иванющенко в государственный, межгосударственный и международный розыск.

Иванющенко на тот момент имел статус подозреваемого в уголовном производстве № 42015000000000207. Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло это дело еще 21 февраля 2015 года. Сейчас ее расследует БЭБ. Речь по этому делу идет о махинациях, которые происходили во времена Януковича. "Должностные лица ГП "Держекоинвест", в период 2012-2013 годов по результатам проведенных ими конкурсов на утепление объектов социальной инфраструктуры в рамках использования Украиной средств, полученных от продажи Украиной Японии квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу, злоупотребляя своим служебным положением, признали победителями ряд предприятий, а именно ООО "Карпатибудінвест" и другие, связанные с бывшим народным депутатом Украины Иванющенко Ю.В., при этом, в нарушение статьи 3 Закона Украины "Об осуществлении государственных "закупок" должностными лицами ГП "Госкоинвест" в большинстве случаев такие конкурсы были проведены через процедуру закупки у одного участника и общая сумма таких закупок составила 1 220 853 115,37 грн., что позволило указанным лицам в дальнейшем завладеть государственными средствами в особо крупных размерах" — так звучит фабула этой дела.

Иванющенко, которого назвали выгодоприобретателем ООО "Карпатибудинвест", впервые был объявлен в розыск еще 14 января 2015 года. Правда, уже 1 апреля 2016 года Днепровский районный суд Киева пошил ГПУ в дураки и отменил это постановление.С тех порпрошло более 7 лет, но уголовное производство против Иванющенко, которое закрывали и возобновляли несколько раз, так и не дошло до суда, а сам он не получил статус обвиняемого. В начале августа 2023 по этому поводу активизировались адвокаты Иванющенко. Они, судя по всему, еще тогда начали готовиться к завершению многолетних баталий в судах в свою пользу. "Адвокаты бывшего депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о его заочном аресте. Решение приняли через 9 лет после объявления подозрения, а адвокат Иванющенко уверен: решение противоправное, а уголовное производство против его клиента уже давно должны были закрыть согласно решению Солома. районного суда города Киева и определения Верховного Суда Украины» — с такими тезисами в один день были опубликованы материалы в украинских СМИ. В них, в частности, утверждалось, что структура собственности ООО "Карпатибудінвест" не содержит данных о причастности Иванющенко к этому юридическому лицу.

Бизнесы, владение которыми в 2012 году признал Юрий Иванющенко

На самом деле это отнюдь не секрет. Потому что еще в 2012 году украинский Forbes опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Ивану Аврамову. Конкретно Аврамов и передал этот перечень журналистке Forbes. В то время Иванющенко считался одним из самых влиятельных представителей ближайшего окружения Януковича. Его называли "смотрящим" за спиртовой, угольной, аграрной и другими отраслями. В указанный список, в частности, Аврамов включил и компанию "Карпатыбудинвест". Структура ее собственности за долгие годы не изменилась: по 50% владеют венчурный корпоративный фонд "Новые технологии" (также была в списке "Аврамова") и ООО "Финансовая компания "Лидер". Обе во времена Януковича косвенно принадлежали двум британским холдинговым структурам Иванющенко и Аврамова — Rollexa Ltd (была записана на его жену Ирину Иванющенко и дочь Диану), и Pallace Ltd (принадлежала Аврамову).Обе эти компании еще в 2016 году прекратили существование. Африканской Республики, а впоследствии — малоизвестного киевского адвоката Александра Стельмаха (в частности, он стал официальным бенефициаром фонда "Новые технологии").

Однако большинство ценных активов Иванющенко и Аврамов уже не контролируют. Углеобогатительный и коксохимический бизнес остались на оккупированных территориях Донбасса или разрушены врагом. Банки ТК "Кредит" и Захидинкомбанк были признаны неплатежеспособными и ликвидированы. Судьбы в крупнейших бизнесах — например, "Мастер авиа", оперирующая аэропортом "Жуляны"; киевский рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный"; компании "Альба ресурс" и "Мироновкастроймонтаж", которые имели лицензии на разработку Южно-Медведевской и Южно-Крестищенской площадей в Харьковской области с суммарными запасами более 7 млрд кубометров газа, были проданы совладельцам (в частности, Василию Хмельницкому и Николаю Злочевскому). А то, что от них осталось, в большинстве своем существует на бумаге — как тот же "Карпатибудінвест", который много лет находится в процессе ликвидации.

Перезапуск бизнеса в Украине Иванющенко вряд ли планирует. Собственно нечего перезапускать. Итак, его главная задача на сегодняшний день — добиться закрытия дела против него и снятия с розыска. И пока с этим он справляется. Вот, например, один из самых одиозных судей Печерского суда Киева Сергей Вовк (именно тот, что в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко) 17 августа этого года принял решение о закрытии уголовного производства против Иванющенко № 42015000000000202 от 2. "Скаржник (т.е. Иванющенко) предоставил следователю судьи убедительные доказательства, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 42015000000000207 от 21.02.2015 года истек, что в свою очередь предусматривает удовлетворение жалобы в части побуждения определ. Правда, подтверждений, что это решение выполнено, пока нет, и Юрий Иванющенко до сих пор числится в перечне лиц, разыскиваемых украинскими правоохранителями.