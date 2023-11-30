Іванющенко готується до реваншу: одіозний екс-регіонал знайшов аргументи для одіозних українських суддів

Колишній депутат від партії регіонів не хоче бути в списку розшукуваних

"Гаманець сім’ї", "смотрящій від Януковича", "Юра Єнакієвський", "Юрєц Малой". Як тільки не називали колишнього депутата-регіонала Юрія Іванющенка за часів Віктора Януковича. Жоден суд ці прізвиська не довів, але були часи коли про Іванющенка розмовляли багато. І днями Печерський суд дав привід згадати колишнього політика. Ось що трапилось.

Печерський суд починає розгляд важливої справи стосовно екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Цю людину колишній голова МВС України називав "авторитетним вором Донецької області", а медіа — "смотрящим" від Віктора Януковича. І от 8 листопада Київський апеляційний суд оприлюднив свою ухвалу, якою задовільнив скаргу Іванющенка та скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 липня 2023 року, з призначенням нового судового розгляду. Розглядати цю справу буде суддя Ірина Литвинова, яка вже має чималий досвід в цьому питанні. Ще в 2016 році тодішній нардеп від БПП Сергій Лещенко заявляв, що ГПУ розслідувала провадження щодо судді Литвинової, яка, за його виразом, "затягувала розгляд санкцій на арешт Іванющенка, що лягало в основу потім його міжнародного розшуку". Щоправда, тоді все закінчилось нічим.

Рішення, яке зараз вдалося відмінити Іванющенку, що покинув Україну після повалення режиму Януковича в 2014 році, і, за неофіційними даними, оселився в Монако, вкрай важливе для нього. Справа в тому, що 20 липня 2023 року Печерський суд задовольнив клопотання Територіального управління БЕБ у м. Києві, та обрав відносно Іванющенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (тобто заочний арешт). Незадовго до цього, 30 травня 2023 року, слідчі винесли постанову про оголошення Іванющенка в державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Іванющенко на той момент мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015000000000207. Головне слідче управління Генпрокуратури відкрило цю справу ще 21 лютого 2015 року. Зараз її розслідує БЕБ. Мова в цій справі йде про махінацій, які відбувалися за часів Януковича. "Службові особи ДП "Держекоінвест", в період 2012-2013 років за результатами проведених ними конкурсів на утеплення об`єктів соціальної інфраструктури в рамках використання Україною коштів, отриманих від продажу Україною Японії квот на викиди парникових газів згідно Кіотського протоколу, зловживаючи своїм службовим становищем, визнали переможцями низку підприємств, а саме ТОВ "Карпатибудінвест" та інші, що пов`язані з колишнім народним депутатом України Іванющенко Ю.В., при цьому, в порушення ст. 3 Закону України "Про здійснення державних "закупівель" службовими особами ДП "Держекоінвест" в більшості випадків такі конкурси було проведено через процедуру закупівлі в одного учасника та загальна сума таких закупівель склала 1 220 853 115,37 грн., що дозволило вказаним особам в подальшому заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах" — так звучить фабула цієї справи.

Іванющенка, якого назвали вигодонабувачем ТОВ "Карпатибудінвест", вперше було оголошено в розшук ще 14 січня 2015 року. Щоправда, вже 1 квітня 2016 Дніпровський районний суд Києва пошив ГПУ в дурні та відмінив цю постанову. З тих пір пройшло більш ніж 7 років, але кримінальне провадження проти Іванющенка, яке закривали та поновлювали декілька разів, так і не дійшло до суду, а сам він не отримав статусу обвинуваченого. На початку серпня 2023 року з цього приводу активізувалися адвокати Іванющенка. Вони, судячи з усього, ще тоді почали готуватись до завершення багаторічних баталій в судах на свою користь. "Адвокати колишнього депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка подали апеляцію на рішення Печерського райсуда Києва про його заочний арешт. Рішення ухвалили через 9 років після оголошення підозри, а адвокат Іванющенка впевнений: рішення протиправне, а кримінальне провадження проти його клієнта вже давно мали закрити згідно рішення Солом’янського районного суду міста Києва та ухвали Верховного Суду України" — з такими тезісами в один день були опубліковані матеріали в українських ЗМІ. В них, зокрема, стверджувалося, що структура власності ТОВ "Карпатибудінвест" не містить даних про причетність Іванющенка до цієї юридичної особи.

Бізнеси, володіння якими в 2012 році визнав Юрій Іванющенко

Насправді, це аж ніяк не секрет. Бо ще у 2012 році український Forbes опублікував список компаній, які належали Іванющенку та його Івану Аврамову. Саме Аврамов і передав цей список журналістці Forbes. На той момент Іванющенко вважався одним з найвпливовіших представників найближчого оточення Януковича. Його називали "смотрящим" за спиртовою, вугільною, аграрною та іншими галузями. До вказаного списку, зокрема, Аврамов включив і компанію "Карпатибудінвест". Структура її власності за довгі роки не змінилася: по 50% володіють венчурний корпоративний фонд "Нові технології" (також була в списку "Аврамова") та ТОВ "Фінансова компанія "Лідер". Обидві за часів Януковича опосередковано належали двом британським холдинговим структурам Іванющенка та Аврамова — Rollexa Ltd (була записана на його дружину Ірину Іванющенко та дочку Діану), та Pallace Ltd (належала Аврамову). Обидві ці компанії ще в 2016 році припинили існування. Бізнеси, які залишилися в Україні, партнери спочатку переписали на юристів з Південно-Африканської Республіки, а згодом — на маловідомого київського адвоката Олександра Стельмаха (зокрема, він став офіційним бенефіціаром фонду "Нові технології").

Проте більшість цінних активів Іванющенко та Аврамов вже не контролюють. Вуглезбагачувальний та коксохімічний бізнеси залишилися на окупованих територіях Донбасу, або зруйновані ворогом. Банки ТК "Кредит" та Західінкомбанк були визнані неплатоспроможними та ліквідовані. Долі в найбільших бізнесах — наприклад, "Майстер авіа", яка оперує аеропортом "Жуляни"; київський ринок сільськогосподарської продукції "Столичний"; компанії "Альба ресурс" та "Мироновкабудмонтаж", що мали ліцензії на розробку Південно-Медведєвської і Південно-Хрестищенської площ в Харківській області з сумарними запасами понад 7 млрд кубометрів газу — були продані співвласникам (зокрема, Василю Хмельницькому та Миколі Злочевському). А те, що від них залишилося, здебільшого існує на папері — як той же "Карпатибудінвест", який багато років перебуває в процесі ліквідації.

Перезапуск бізнесу в Україні Іванющенко навряд чи планує. Власне нема що перезапускати. Отже, його головна задача на сьогодні — домогтися закриття справи проти нього та зняття з розшуку. І поки що з цим він справляється. От наприклад один з найодіозніших суддів Печерського суду Києва Сергій Вовк (саме той, що в 2012 році засудив до чотирьох років тюрми Юрія Луценка) 17 серпня цього року прийняв ухвалу про закриття кримінального провадження проти Іванющенка № 42015000000000207 від 21.02.2015 року. "Скаржник (тобто Іванющенко) надав слідчому судді переконливі докази, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000207 від 21.02.2015 року сплинув, що в свою чергу передбачає задоволення скарги в частині спонукання прокурора вирішити питання про закриття кримінального провадження" — вказується в цій ухвалі. Щоправда підтверджень, що це рішення виконано, поки що немає, і Юрій Іванющенко досі значиться в переліку осіб, яких розшукують українські правоохоронці.