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Фирташ попал на счетчик: химический комбинат одиозного олигарха рассрочил выплату почти 1 млрд грн долгов

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Химкомбинат Дмитрия Фирташа накопил под 50 млрд долгов
Химкомбинат Дмитрия Фирташа накопил под 50 млрд долгов

Украинский бизнес подсанкционного олигарха двигается в странном направлении

Крупнейший химический комбинат Дмитрия Фирташа, черкасский "Азот", накопил кучу долгов. Компания важна не только своей определяющей позицией в Group DF, объединяющей бизнес Фирташа. "Азот" — единственный работающий в Украине производитель карбамида. Это азотное удобрение украинские аграрии используют больше всего. Прямо сейчас комбинат судится с "Черкассыоблэнерго". 71% этой компании принадлежит Фонду государственного имущества. А наблюдательный совет возглавляет экс-кандидат в депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" Василий Богатырь. Вот что происходит.

19 декабря Хозяйственный суд Черкасской области утвердил мировое соглашение предприятия с монопольным поставщиком электроэнергии в регионе — ПАО "Черкассыоблэнерго". "Азот" взял на себя обязательство уплатить в пользу "Черкассыоблэнерго" 893,265 млн грн. Но не всю сумму сразу, а в рассрочку, до мая 2027 года – по 21,787 млн грн ежемесячно. Кроме того, "Азот" также обязался погасить почти 119,5 млн грн пени, процентов и инфляционных потерь в течение мая-августа 2027 года.

"Денежные обязательства, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть прекращены досрочно" — указано в документе. Однако нет сомнений, что "Азот" этого делать не будет. Дело в том, что это не первое, и похоже, не последнее мировое соглашение "Азота" с энергокомпанией. К тому же финансовое состояние самого "Азота", несмотря на оптимистичные заявления его владельцев, выглядит довольно грустно.

Предыдущее мировое соглашение появилось весной. В мае 2023 года Хозяйственный суд Черкасской области утвердил мировое соглашение по уплате "Азотом" в пользу "Черкассыоблэнерго" долга за электрическую энергию в сумме 599,9 млн. грн. Он был рассрочен до мая 2027 равными платежами по 12,498 млн грн. В июне тот же суд утвердил мировое соглашение об уплате почти 1 млрд грн долга, но впоследствии оно было отменено апелляционной инстанцией по подаче ООО "Агентство регионального развития топливно-энергетического комплекса "А/РТЭК". Эта компания, руководителем которой является экс-нардеп времен Петра Порошенко Дмитрий Крючков апеллировала к тому, что на момент заключения мирового соглашения "Черкассыоблэнерго" находилось в стадии банкротства по инициативе "А/РТЭК", однако 10 октября 2023 года производство по делу о банкротстве было закрыто, поэтому "Черкассыоблэнерго" и "Азраиоблэнерго" В декабре подписали новый вариант соглашения, который и был утвержден судом первой инстанции пару недель назад.

В "Черкассыоблэнерго" уже успели подсчитать, что с конца мая и по состоянию на 21 декабря 2023 г. компания получила 242,85 млн грн долгов от "Азота" согласно графику, содержащемуся в утвержденных мировых соглашениях между предприятиями. По словам председателя правления "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, эти средства со специальных счетов были направлены государственному предприятию "Энергорынок" для погашения образовавшихся долгов еще в 2015-2016.

Однако, это еще не все долги. 7 декабря Хозяйственный суд Черкасской области двумя решениями взыскал с "Азота" в пользу "Черкассыоблэнерго" еще почти 814 млн грн. И это только проценты, инфляционные потери и судебный сбор. В "Азоте", пытаясь не допустить принятия этих решений, заявили, что находятся фактически на грани банкротства. "Ответчик ("Азот") на протяжении многих лет находится в тяжелом материальном положении. Ответчик имеет значительную задолженность по невыполненным обязательствам, для выполнения которых государственными и частными исполнителями наложены аресты на денежные средства на счетах в учреждениях банков и имущество ответчика, исключающего возможность выполнение последним обязательств по договору о поставке электрической энергии от 24.05.2005… Взыскание чрезмерных штрафных санкций с ответчика нанесет ему только дополнительный ущерб и может привести к полному прекращению его хозяйственной деятельности и, как следствие, полной остановке производства на одном из крупнейших химических предприятий отрасли в Украине» — так ответило на иски энергетиков предприятие Фирташа, однако суд оказался неумолимым.

Есть ли вероятность того, что "Азот" действительно остановится и станет банкротом? На бумаге финансовое состояние "Азота" действительно выглядит катастрофически. В 2022 году "Азот" получил более 7,5 млрд грн убытков, а его долги вплотную приблизились к отметке в 50 млрд грн. И это при том, что стоимость активов предприятия составляет вдвое меньшую сумму, а выручка в 2022 году составила всего 3 млрд. грн.

Основные финансовые результаты черкасского "Азота" за 2021 и 2022 годы
Основные финансовые результаты черкасского "Азота" за 2021 и 2022 годы

К тому же бенефициар "Азота" Дмитрий Фирташ является одним из наиболее токсичных олигархов Украины. Еще в 2013 году окружной суд американского штата Иллинойс выписал ордер на его арест по подозрению в организации международных коррупционных схем, а в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. И это усложняет условия сотрудничества с банками. Однако "Азот" все еще остается на плаву. За первую половину этого года он произвел 758,6 тысяч т удобрений, в том числе 205,9 тысяч т карбамида, и возможно, его убытки в этом году за счет увеличения спроса уже не будут заоблачными.

И главное, что Фирташ начал зарабатывать на Украине огромные деньги на трейдинге электроэнергии. И за счёт этого сейчас поддерживает свой комбинат. Как установил Телеграф, эта функция была возложена владельцем Group DF на компанию "Хим-Трейд ЮА", которая в 2022 году получила 37,5 млрд грн выручки и почти 758 млн грн чистой прибыли. Благодаря чему она уже вошла в топ-30 крупнейших компаний Украины, опередив "Укргидроэнерго", "ДТЭК-Трейдинг" и "Киевстар". Собственно, именно "Хим-Трейд ЮА" в этом году начал частично погашать долги "Азота" перед "Черкассыоблэнерго", и даже платить судебные сборы за "Азот".

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#Дмитрий Фирташ #Азот #Карбамид