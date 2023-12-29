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Фірташ потрапив на лічильник: хімічний комбінат одіозного олігарха розстрочив виплату майже 1 млрд грн боргів

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Дмитро Грицай Дмитро Грицай
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Хімкомбінат Дмитра Фірташа накопичив під 50 млрд боргів
Хімкомбінат Дмитра Фірташа накопичив під 50 млрд боргів

Український бізнес підсанкційного олігарха рухається в дивному напрямку

Найбільший хімічний комбінат Дмитра Фірташа, черкаський "Азот", накопичив купу боргів. Компанія важлива не лише своєю визначальною позицією в Group DF, що об’єднує бізнес Фірташа. "Азот" — єдиний працюючий в Україні виробник карбаміду. Це азотне добриво українські аграрії використовують найбільше. Прямо зараз комбінат судиться з "Черкасиобленерго". 71% цієї компанії належить Фонду державного майна. А наглядову раду очолює екс-кандидат в депутати Київської облради від "Слуги народу" Василь Богатир. Ось що відбувається.

19 грудня Господарський суд Черкаської області затвердив мирову угоду підприємства з монопольним постачальником електроенергії в регіоні — ПАТ "Черкасиобленерго". "Азот" взяв на себе зобов’язання сплатити на користь "Черкасиобленерго" 893,265 млн грн. Але не всю суму одразу, а в розстрочку, до травня 2027 року — по 21,787 млн грн щомісячно. Окрім цього, "Азот" також зобов’язався погасити майже 119,5 млн грн пені, відсотків та інфляційних втрат на протязі травня-серпня 2027 року.

"Грошові зобов`язання, передбачені у цьому пункті, можуть бути припинені достроково" — вказано в документі. Проте немає жодних сумнівів, що "Азот" цього робити не буде. Справа в тому, що це не перша, і схоже, не остання мирова угода "Азоту" з енергокомпанією. До того ж фінансовий стан самого "Азоту", незважаючи на оптимістичні заяви його власників, виглядає доволі сумно.

Попередня мирова угода з’явилась навесні. В травні 2023 року Господарський суд Черкаської області затвердив мирову угоду по сплаті "Азотом" на користь "Черкасиобленерго" боргу за електричну енергію в сумі 599,9 млн грн. Він був розстрочений до травня 2027 року рівними платежами по 12,498 млн грн. В червні той же суд затвердив мирову угоду про сплату майже 1 млрд грн боргу, але згодом вона була відмінена апеляційною інстанцією з подачі ТОВ "Агенство регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу "А/РТЕК". Ця компанія, керівником якої є екс-нардеп часів Петра Порошенка Дмитро Крючков, апелювала до того, що на момент укладання мирової угоди "Черкасиобленерго" перебувало у стадії банкрутства за ініціативою "А/РТЕК". Проте 10 жовтня 2023 року провадження у справі про банкрутство було закрите, тож "Черкасиобленерго" та "Азот" в грудні підписали новий варіант угоди, що і була затверджена судом першої інстанції пару тижнів тому.

В "Черкасиобленерго" вже встигли підрахувати, що з кінця травня та станом на 21 грудня 2023 р. компанія отримала 242,85 млн грн боргів від "Азоту" згідно з графіком, що міститься в затверджених мирових угодах між підприємствами. За словами голови правління "Черкасиобленерго" Олега Самчука, ці кошти зі спеціальних рахунків було спрямовано державному підприємству "Енергоринок" для погашення боргів, що утворилися ще в 2015-2016.

Проте це ще не всі борги. 7 грудня Господарський суд Черкаської області двома рішеннями стягнув з "Азоту" на користь "Черкасиобленерго" ще майже 814 млн грн. І це виключно відсотки, інфляційні втрати та судовий збір. В "Азоті", намагаючись не допустити прийняття цих рішень, заявили, що знаходяться фактично на межі банкрутства. "Відповідач ("Азот") протягом багатьох років перебуває у скрутному матеріальному становищі. Відповідач має значну заборгованість за невиконаними зобов`язаннями, задля виконання яких державними та приватним виконавцями накладено арешти на грошові кошти на рахунках в установах банків та майно відповідача, що виключає можливість виконання останнім зобов`язань за договором про постачання електричної енергії від 24.05.2005… Стягнення надмірних штрафних санкцій з відповідача завдасть йому лише додаткових збитків та може призвести до повного припинення його господарської діяльності і, як наслідок, повної зупинки виробництва на одному з найбільших підприємств хімічної галузі в Україні" — так відповіло на позови енергетиків підприємство Фірташа, проте суд виявився невблаганним.

Чи є вірогідність того, що "Азот" насправді зупиниться і стане банкрутом? На папері фінансовий стан "Азоту" дійсно виглядає катастрофічно. В 2022 році "Азот" отримав більш ніж 7,5 млрд грн збитків, а його борги впритул наблизилися до відмітки в 50 млрд грн. І це при тому, що вартість активів підприємства складає вдвічі меншу суму, а виручка в 2022 році склала лише 3 млрд грн.

Основні фінансові результати черкаського "Азоту" за 2021 і 2022 роки
Основні фінансові результати черкаського "Азоту" за 2021 і 2022 роки

До того ж бенефіціар "Азоту" Дмитро Фірташ є одним з найбільш токсичних олігархів України. Ще в 2013 році окружний суд американського штату Іллінойс виписав ордер на його арешт за підозрою в організації міжнародних корупційних схем, а в 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив проти нього персональні санкції. І це ускладнює умови співробітництва з банками. Проте "Азот" все ще залишається на плаву. За першу половину цього року він виробив 758 600 т добрив, в тому числі 205 900 т карбаміду, і можливо, його збитки в цьому році за рахунок збільшення попиту вже не будуть захмарними.

І головне, що Фірташ почав заробляти в Україні величезні гроші на трейдингу електроенергії. І за рахунок цього зараз підтримує свій комбінат. Як встановив "Телеграф", ця функція була покладена власником Group DF на компанию "Хім-Трейд ЮА", яка в 2022 році отримала 37,5 млрд грн виручки та майже 758 млн грн чистого прибутку. Завдяки чому вона вже увійшла до топ-30 найбільших компаній України, випередивши "Укргідроенерго", "ДТЕК-Трейдинг" та "Київстар". Власне, саме "Хім-Трейд ЮА" в цьому році почав частково погашати борги "Азоту" перед "Черкасиобленерго", і навіть сплачувати судові збори за "Азот".

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#Дмитро Фірташ #Азот #Карбамід