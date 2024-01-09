Неправильные деньги: в Украине почти невозможно найти ни работу, ни работников

Украинский бизнес в отчаянии. В компаниях жалуются, что им становится все труднее закрывать вакансии

"На рынке страшный дефицит. Многие женщины уехали за границу, а мужчины ушли на фронт. Есть и боящиеся мобилизации, и поэтому не хотят официально трудоустраиваться, чтобы военкомы их не нашли", — говорит директор деревообрабатывающего предприятия ВХСМ Ирина Мацепура.

На дефицит кадров жалуется и руководитель фармацевтической компании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев. "На рынке труда сейчас время соискателей работы — они могут диктовать условия", — утверждает Матвеев. По его словам, работодатели массово возвращаются к "охоте за головами" и переманивают лучших сотрудников друг у друга. "Если специалиста негде взять, нужно "украсть" у конкурента", — шутит Матвеев. И в то же время рассказывает, что пытается минимизировать текучесть кадров в собственной компании.

Такая борьба за людей уже разгоняет зарплату. Многие компании повышали их в этом году и еще больше планируют пересмотр на 2024 год.

Впрочем, идиллии с работой в Украине нет. Многие украинцы — в постоянном поиске, но без постоянного рабочего места. В последнем инфляционном отчете за октябрь Нацбанк констатирует, что хотя спрос на кадры и растет, безработица снижается довольно медленно. И противоречия здесь нет. Поскольку хотя вакансий, на первый взгляд, и немало, по-настоящему хорошие предложения — на вес золота. А работать ради "куска хлеба" много украинцев не хочет. Так что ищут дальше.

В следующем году такой хаос на рынке труда, когда все в постоянном поиске, может еще больше усилиться. И это станет настоящей проблемой и для бизнеса, и людей.

Все куда-то бегут

Врач большой сети частных клиник Андрей с нового года увольняется. "Предложили место в благотворительном фонде. Руководящая должность обещают 2,5 тысячи долларов в месяц", — рассказал Андрей "Бизнес-Телеграфу". На своем нынешнем рабочем месте, где зарплата, кстати, неплохая — до 40-50 000 гривен в зависимости от загруженности, он не продержался и года. А с начала войны сменил уже трех работодателей.

"Сейчас такие времена, которые нужно постоянно искать. И даже когда что-то неплохое нашел, все равно мониторить рынок. Во-первых, может случиться еще лучшее предложение, как вот мне с благотворительным фондом и долларовой зарплатой. Во-вторых, на всякий случай план "Б" не будет лишним", — рассуждает врач.

Так считает не только он. В компаниях говорят: высокая текучесть персонала стала настоящей проблемой. Только нашли человека, научили, адаптировали, а он увольняется, и опять все по кругу. По словам Матвеева, средний процент текучести кадров на рынке сейчас огромен — 25%. Это значит, что каждый четвертый – на низком старте, и готов в любой момент уйти из компании.

Такая тенденция частично объясняет удивительно оптимистическую картинку украинского рынка труда. Несмотря на войну и не лучшее состояние экономики, количество вакансий только растет. В некоторых сегментах рынка труда вакансий уже больше, чем в довоенном 2021 году.

В октябрьском инфляционном отчете Нацбанк приводятся следующие данные: на начало октября 2023 года зафиксировано больше вакансий, чем на аналогичную дату 2021 года, в частности, в таких сферах как медицина и фармацевтика (на 14%), розничная торговля (на 10%), образование (на 9%).

Но есть и сегменты, где предложений стало гораздо меньше. Например, в IT количество вакансий уменьшилось на 48%, в сфере культуры – на 44%, секретариата (офисных работников) – на 38%.

Государственная служба занятости за 11 месяцев этого года зарегистрировала около 315 тысяч вакансий. Это гораздо меньше, чем до 24 февраля. За такой же период 2021 года было почти 679 000. В этом году статистика даже хуже прошлогодней. В 2022 году за 11 месяцев на бирже труда собралось около 382 000 вакансий.

Большое падение вакансий в госслужбе занятости нетрудно объяснить. "На учет становится все меньше украинцев, так как ограничили выплаты по безработице, и главное — для мужчин вход на биржу труда только через военкомат, а это многих останавливает. Поэтому работодатели тоже не спешат подавать заявки, потому что аудитория для поиска невелика", — говорит. руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко

Но все же — что в Украине на самом деле с работой — больше ее, или, наоборот? Как говорит Родион Колишко, статистика вакансий — или на специализированных площадках, или на бирже труда, говорит не о новых местах, а только о свободных на данный момент и нуждающихся в заполнении. И большинство вакансий увольняются именно из-за текучести персонала.

Причины этого явления разные — некоторые, как, например, врач Андрей, увольняются по собственному желанию. Многих мобилизуют, кто боится получить повестку и переходит на работу без оформления.

Поэтому компании вынуждены постоянно искать "замену". Конечно, определенную динамику вакансий обеспечивает восстановление экономики, и темпы здесь не столь велики.

Нацбанк провел опрос среди предприятий, и выяснил: 51% в течение этого года не меняли количество работников (т.е. новых не набирали), а 35% даже сокращали людей, в среднем на 6%. То есть тех, кто выставляет в поиск действительно новые вакансии, не так много — всего 14%. И рекорды на рынке труда, о которых говорят уже несколько месяцев подряд, обеспечивают точно не они. А скорее те, кто просто спасается от безумной текучести кадров. "Для резкого реального оживления на рынке труда сейчас нет объективных причин. Экономическая активность понемногу оживает, но говорить о каких-то рекордах пока не приходится. Судя по всему, в следующем году мало что изменится", — говорит Колишко.

Впрочем, в Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что, согласно их опросу, 65% компаний планируют на следующий год открывать вакансии и увеличивать штатное расписание.

Украл, придержал, доплатил

Для работодателей поиск людей становится все более проблемным. На дефицит кадров жалуются во всех компаниях, с которыми пообщался "Бизнес Телеграф". Артем Матвеев говорит, что очень тяжело найти медицинских представителей и продакт-менеджеров. Глава концерна "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что настоящая беда с водителями, грузчиками, руководителями среднего звена, специалистами, знающими контрольно-измерительные приборы. Мацепура жалуется на дефицит мастеров по деревообработке. "Осталась "старая гвардия" — те, кто не уволился, не пошел на войну и не уехал за границу. Кадровый состав предприятия значительно устарел, как следствие, снизилась производительность труда, стало больше больничных", — рассказывает Ирина Мацепура.

О том, что все больше предприятий испытывают нехватку кадров, идет речь и в инфляционном отчете НБУ. Чаще всего эту проблему указывают строительные компании и предприятия перерабатывающей промышленности, — отмечает регулятор. В общей сложности 25,6% опрошенных Нацбанком компаний признали, что нехватка квалифицированных работников уже негативно влияет на их деятельность.

Как бизнес находит выход из ситуации? Методы разные. О некоторых "Бизнес-Телеграфах" уже писал. Речь идет, в частности, о возвращении на работу пенсионеров и мамочек из декретных отпусков. "Поскольку специалисты, обслуживавшие новые станки, частично мобилизованные, мы вернули в цеха старое оборудование, а вместе с ним — и мастеров, работавших с ним до того, как выйти на заслуженный отдых", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Во многих компаниях доплачивают работникам за то, что те порекомендуют работу еще своим знакомым — можно получить от 30% до 100% оклада "за друга".

Матвеев говорит, что активизировалась "охота за головами" — конкуренты переманивают лучших людей друг у друга. "Если специалиста негде взять, нужно "украсть" у конкурента", — шутит он. И в то же время рассказывает, что пытается минимизировать текучесть кадров в собственной компании.

Все это разгоняет зарплаты. В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что 76% опрошенных ими компаний в 2023 году увеличивали зарплаты и только 1,5% их снизили.

Вовченко говорит, что в текущем году зарплаты на предприятиях концерна выросли на 20%. Барсук называет цифру в 20–25%. Первая заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева признает: повышение зарплат — это закономерный процесс на дефицитном рынке труда. Именно это позволяет привлекать новых специалистов и содержать уже работающих. Поэтому зарплатная гонка продолжится и в следующем году.

"Конечно, будем повышать. Пока ориентируемся на процент инфляции", — говорит Матвеев.

"Запланировано постепенное повышение зарплат на 2024 год", — говорит и Вовченко, сколько именно доплатят, пока не разглашается. В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что 93% опрошенных компаний заявили о планах повышения зарплат на следующий год.

Почти в трети случаев речь идет о повышении зарплат на 10–15%, а каждый десятый респондент заявил об увеличении окладов на 15–20%. 2% опрошенных доплатят более 20%. По данным Госстата, в третьем квартале этого года средняя зарплата по стране выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17 900.

При этом в IT платят традиционно больше — 37 542 гривен, финансистам и страхователям — около 34 200. Среднестатистическому специалисту с высшим образованием и опытом работы, так называемому "офисному планктону", предлагают 20-30 000 в месяц. За эти деньги приходится работать больше, чем до полномасштабной войны — многие компании оптимизировали штат и увеличили нагрузку на оставшихся.

Почему украинцам тяжело найти работу

Даже с учетом обещанных доплат на следующий год заработки у большинства украинцев не столь и велики, особенно, если сопоставить их с ценниками в магазинах.

Потому то, что работодателям кажется значительным зарплатным прогрессом, украинцы оценивают как "на хлеб и воду". Такой разрыв в зарплатных ожиданиях и реальности провоцирует высокую безработицу. Что, на первый взгляд, даже странно, учитывая, что работодатели, напротив, жалуются, что "никому работать".

В инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что доля работающих граждан среди опрошенных респондентов выросла с 44% в июне до 47% в сентябре. В целом работает только 73% тех, кто имел работу до вторжения. Среди основных сложностей с работой люди отмечали, в том числе, низкий, по их мнению, уровень оплаты (на это указало 45% опрошенных). Поэтому, как отчитались в НБУ, уровень реальной безработицы, хоть и уменьшается, все еще остается высоким.

Особенно сложная ситуация в прифронтовых регионах — 43% работавших до войны сейчас не имеют работы. Там причины, казалось бы, понятны — близость линии фронта и упадок бизнеса. Впрочем, совладелица компании FamBerry Наталья Ольшанская, работающая в Запорожье, жалуется, что они не могут найти работников и это стало настоящей проблемой для бизнеса.

То есть, идти работать, чтобы куда, только бы быть с работой, многие украинцы сейчас не готовы. Как отмечено в инфляционном отчете НБУ, среди тех, кто работал до войны, а сейчас все еще нет работы, больше женщин и молодежи. Это логично. Конечно, в семье должен хоть кто-то работать и зарабатывать на жизнь. Но если речь идет о трудоустройстве других членов семьи, то здесь уже включается математика — например, стоит женщине работать за 20 тысяч или лучше сидеть дома с детьми. И спокойно "что-то искать" в надежде на хорошее предложение на достойную зарплату.

"Планка" на рынке есть, и она действительно неплохая. Общественные организации, фонды, нашедшие зарубежных спонсоров или гранты, предлагают оклады для специалистов среднего звена не менее 40-50 000 гривен, а для руководителей – 150 000 гривен и больше. Такие зарплаты есть и в некоторых крупных компаниях.