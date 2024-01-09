Укр

Неправильные деньги: в Украине почти невозможно найти ни работу, ни работников

Автор
Людмила Ксенз Людмила Ксенз
Дата публикации
Читати українською
Автор
На бумаге рынок труда выглядит привлекательно
На бумаге рынок труда выглядит привлекательно

Украинский бизнес в отчаянии. В компаниях жалуются, что им становится все труднее закрывать вакансии

"На рынке страшный дефицит. Многие женщины уехали за границу, а мужчины ушли на фронт. Есть и боящиеся мобилизации, и поэтому не хотят официально трудоустраиваться, чтобы военкомы их не нашли", — говорит директор деревообрабатывающего предприятия ВХСМ Ирина Мацепура.

На дефицит кадров жалуется и руководитель фармацевтической компании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев. "На рынке труда сейчас время соискателей работы — они могут диктовать условия", — утверждает Матвеев. По его словам, работодатели массово возвращаются к "охоте за головами" и переманивают лучших сотрудников друг у друга. "Если специалиста негде взять, нужно "украсть" у конкурента", — шутит Матвеев. И в то же время рассказывает, что пытается минимизировать текучесть кадров в собственной компании.

Такая борьба за людей уже разгоняет зарплату. Многие компании повышали их в этом году и еще больше планируют пересмотр на 2024 год.

Впрочем, идиллии с работой в Украине нет. Многие украинцы — в постоянном поиске, но без постоянного рабочего места. В последнем инфляционном отчете за октябрь Нацбанк констатирует, что хотя спрос на кадры и растет, безработица снижается довольно медленно. И противоречия здесь нет. Поскольку хотя вакансий, на первый взгляд, и немало, по-настоящему хорошие предложения — на вес золота. А работать ради "куска хлеба" много украинцев не хочет. Так что ищут дальше.

В следующем году такой хаос на рынке труда, когда все в постоянном поиске, может еще больше усилиться. И это станет настоящей проблемой и для бизнеса, и людей.

Все куда-то бегут

Врач большой сети частных клиник Андрей с нового года увольняется. "Предложили место в благотворительном фонде. Руководящая должность обещают 2,5 тысячи долларов в месяц", — рассказал Андрей "Бизнес-Телеграфу". На своем нынешнем рабочем месте, где зарплата, кстати, неплохая — до 40-50 000 гривен в зависимости от загруженности, он не продержался и года. А с начала войны сменил уже трех работодателей.

"Сейчас такие времена, которые нужно постоянно искать. И даже когда что-то неплохое нашел, все равно мониторить рынок. Во-первых, может случиться еще лучшее предложение, как вот мне с благотворительным фондом и долларовой зарплатой. Во-вторых, на всякий случай план "Б" не будет лишним", — рассуждает врач.

Так считает не только он. В компаниях говорят: высокая текучесть персонала стала настоящей проблемой. Только нашли человека, научили, адаптировали, а он увольняется, и опять все по кругу. По словам Матвеева, средний процент текучести кадров на рынке сейчас огромен — 25%. Это значит, что каждый четвертый – на низком старте, и готов в любой момент уйти из компании.

Такая тенденция частично объясняет удивительно оптимистическую картинку украинского рынка труда. Несмотря на войну и не лучшее состояние экономики, количество вакансий только растет. В некоторых сегментах рынка труда вакансий уже больше, чем в довоенном 2021 году.

В октябрьском инфляционном отчете Нацбанк приводятся следующие данные: на начало октября 2023 года зафиксировано больше вакансий, чем на аналогичную дату 2021 года, в частности, в таких сферах как медицина и фармацевтика (на 14%), розничная торговля (на 10%), образование (на 9%).

Но есть и сегменты, где предложений стало гораздо меньше. Например, в IT количество вакансий уменьшилось на 48%, в сфере культуры – на 44%, секретариата (офисных работников) – на 38%.

Государственная служба занятости за 11 месяцев этого года зарегистрировала около 315 тысяч вакансий. Это гораздо меньше, чем до 24 февраля. За такой же период 2021 года было почти 679 000. В этом году статистика даже хуже прошлогодней. В 2022 году за 11 месяцев на бирже труда собралось около 382 000 вакансий.

Большое падение вакансий в госслужбе занятости нетрудно объяснить. "На учет становится все меньше украинцев, так как ограничили выплаты по безработице, и главное — для мужчин вход на биржу труда только через военкомат, а это многих останавливает. Поэтому работодатели тоже не спешат подавать заявки, потому что аудитория для поиска невелика", — говорит. руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко

Но все же — что в Украине на самом деле с работой — больше ее, или, наоборот? Как говорит Родион Колишко, статистика вакансий — или на специализированных площадках, или на бирже труда, говорит не о новых местах, а только о свободных на данный момент и нуждающихся в заполнении. И большинство вакансий увольняются именно из-за текучести персонала.

Причины этого явления разные — некоторые, как, например, врач Андрей, увольняются по собственному желанию. Многих мобилизуют, кто боится получить повестку и переходит на работу без оформления.

Поэтому компании вынуждены постоянно искать "замену". Конечно, определенную динамику вакансий обеспечивает восстановление экономики, и темпы здесь не столь велики.

Нацбанк провел опрос среди предприятий, и выяснил: 51% в течение этого года не меняли количество работников (т.е. новых не набирали), а 35% даже сокращали людей, в среднем на 6%. То есть тех, кто выставляет в поиск действительно новые вакансии, не так много — всего 14%. И рекорды на рынке труда, о которых говорят уже несколько месяцев подряд, обеспечивают точно не они. А скорее те, кто просто спасается от безумной текучести кадров. "Для резкого реального оживления на рынке труда сейчас нет объективных причин. Экономическая активность понемногу оживает, но говорить о каких-то рекордах пока не приходится. Судя по всему, в следующем году мало что изменится", — говорит Колишко.

Впрочем, в Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что, согласно их опросу, 65% компаний планируют на следующий год открывать вакансии и увеличивать штатное расписание.

Украл, придержал, доплатил

Для работодателей поиск людей становится все более проблемным. На дефицит кадров жалуются во всех компаниях, с которыми пообщался "Бизнес Телеграф". Артем Матвеев говорит, что очень тяжело найти медицинских представителей и продакт-менеджеров. Глава концерна "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что настоящая беда с водителями, грузчиками, руководителями среднего звена, специалистами, знающими контрольно-измерительные приборы. Мацепура жалуется на дефицит мастеров по деревообработке. "Осталась "старая гвардия" — те, кто не уволился, не пошел на войну и не уехал за границу. Кадровый состав предприятия значительно устарел, как следствие, снизилась производительность труда, стало больше больничных", — рассказывает Ирина Мацепура.

О том, что все больше предприятий испытывают нехватку кадров, идет речь и в инфляционном отчете НБУ. Чаще всего эту проблему указывают строительные компании и предприятия перерабатывающей промышленности, — отмечает регулятор. В общей сложности 25,6% опрошенных Нацбанком компаний признали, что нехватка квалифицированных работников уже негативно влияет на их деятельность.

Как бизнес находит выход из ситуации? Методы разные. О некоторых "Бизнес-Телеграфах" уже писал. Речь идет, в частности, о возвращении на работу пенсионеров и мамочек из декретных отпусков. "Поскольку специалисты, обслуживавшие новые станки, частично мобилизованные, мы вернули в цеха старое оборудование, а вместе с ним — и мастеров, работавших с ним до того, как выйти на заслуженный отдых", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Во многих компаниях доплачивают работникам за то, что те порекомендуют работу еще своим знакомым — можно получить от 30% до 100% оклада "за друга".

Матвеев говорит, что активизировалась "охота за головами" — конкуренты переманивают лучших людей друг у друга. "Если специалиста негде взять, нужно "украсть" у конкурента", — шутит он. И в то же время рассказывает, что пытается минимизировать текучесть кадров в собственной компании.

Все это разгоняет зарплаты. В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что 76% опрошенных ими компаний в 2023 году увеличивали зарплаты и только 1,5% их снизили.

Вовченко говорит, что в текущем году зарплаты на предприятиях концерна выросли на 20%. Барсук называет цифру в 20–25%. Первая заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева признает: повышение зарплат — это закономерный процесс на дефицитном рынке труда. Именно это позволяет привлекать новых специалистов и содержать уже работающих. Поэтому зарплатная гонка продолжится и в следующем году.

"Конечно, будем повышать. Пока ориентируемся на процент инфляции", — говорит Матвеев.

"Запланировано постепенное повышение зарплат на 2024 год", — говорит и Вовченко, сколько именно доплатят, пока не разглашается. В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что 93% опрошенных компаний заявили о планах повышения зарплат на следующий год.

Почти в трети случаев речь идет о повышении зарплат на 10–15%, а каждый десятый респондент заявил об увеличении окладов на 15–20%. 2% опрошенных доплатят более 20%. По данным Госстата, в третьем квартале этого года средняя зарплата по стране выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17 900.

При этом в IT платят традиционно больше — 37 542 гривен, финансистам и страхователям — около 34 200. Среднестатистическому специалисту с высшим образованием и опытом работы, так называемому "офисному планктону", предлагают 20-30 000 в месяц. За эти деньги приходится работать больше, чем до полномасштабной войны — многие компании оптимизировали штат и увеличили нагрузку на оставшихся.

Почему украинцам тяжело найти работу

Даже с учетом обещанных доплат на следующий год заработки у большинства украинцев не столь и велики, особенно, если сопоставить их с ценниками в магазинах.

Потому то, что работодателям кажется значительным зарплатным прогрессом, украинцы оценивают как "на хлеб и воду". Такой разрыв в зарплатных ожиданиях и реальности провоцирует высокую безработицу. Что, на первый взгляд, даже странно, учитывая, что работодатели, напротив, жалуются, что "никому работать".

В инфляционном отчете Нацбанка отмечается, что доля работающих граждан среди опрошенных респондентов выросла с 44% в июне до 47% в сентябре. В целом работает только 73% тех, кто имел работу до вторжения. Среди основных сложностей с работой люди отмечали, в том числе, низкий, по их мнению, уровень оплаты (на это указало 45% опрошенных). Поэтому, как отчитались в НБУ, уровень реальной безработицы, хоть и уменьшается, все еще остается высоким.

Особенно сложная ситуация в прифронтовых регионах — 43% работавших до войны сейчас не имеют работы. Там причины, казалось бы, понятны — близость линии фронта и упадок бизнеса. Впрочем, совладелица компании FamBerry Наталья Ольшанская, работающая в Запорожье, жалуется, что они не могут найти работников и это стало настоящей проблемой для бизнеса.

То есть, идти работать, чтобы куда, только бы быть с работой, многие украинцы сейчас не готовы. Как отмечено в инфляционном отчете НБУ, среди тех, кто работал до войны, а сейчас все еще нет работы, больше женщин и молодежи. Это логично. Конечно, в семье должен хоть кто-то работать и зарабатывать на жизнь. Но если речь идет о трудоустройстве других членов семьи, то здесь уже включается математика — например, стоит женщине работать за 20 тысяч или лучше сидеть дома с детьми. И спокойно "что-то искать" в надежде на хорошее предложение на достойную зарплату.

"Планка" на рынке есть, и она действительно неплохая. Общественные организации, фонды, нашедшие зарубежных спонсоров или гранты, предлагают оклады для специалистов среднего звена не менее 40-50 000 гривен, а для руководителей – 150 000 гривен и больше. Такие зарплаты есть и в некоторых крупных компаниях.

Теги:
#Рынок труда #Зарплаты #Персонал