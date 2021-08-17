Драка Балашова со следователем попала на видео

Геннадий Балашов, председатель партии 5.10 провел ночь в СИЗО за драку со следователем. В сети появилось видео самого инцидента.

Лидер политической партии 5.10, экс-нардеп Геннадий Балашов стал героем нового инцидента с полицией. Драку засняли камеры наблюдения.

Видео инцидента разместило издание "Гордон".

Напомним, лидера партии 5.10 Геннадия Балашова задержали в Печерском РОВД 16 августа. По предварительной информации — за драку с правоохранителем. Его адвокат Игорь Черезов рассказал, что Балашов стал фигурантом еще одного уголовного дела. При этом он отметил, что они в успехе своего клиента не сомневаются.

"Возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и других, фейковый уголовных дел", — написал адвокат на своей странице в Фейсбук.

Балашов в начале августа уже попадал в неприятности с полицией. Тогда, четвертого августа, во время вручения ему подозрения он бежал от следователя, но явился в полицию сам, на следующий день в четверг, пятого августа. Правда был в костюме Бэтмена. Балашов рассказал, что несмотря на театрализованность порядке ему все-таки вручили.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети с сарказмом отреагировали на визит Геннадия Балашова в полицию в костюме Бэтмена.