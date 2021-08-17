Бійка Балашова зі слідчим потрапила на відео

Геннадій Балашов, голова партії 5.10 провів ніч у СІЗО за бійку зі слідчим. У мережі зʼявилося відео самого інциденту.

Лідер політичної партії 5.10, екс-нардеп Геннадій Балашов став героєм нового інциденту з поліцією. Бійку зняли камери спостереження.

Відео інциденту розмістило видання "Гордон".

Нагадаємо, лідера партії 5.10 Геннадія Балашова затримали в Печерському РВВС 16 серпня. За попередньою інформацією — за бійку з правоохоронцем. Його адвокат Ігор Черезов розповів, що Балашов став фігурантом ще однієї кримінальної справи. При цьому він зазначив, що вони в успіху свого клієнта не сумніваються.

"Порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого, для клієнта, ми впевнені. Як, втім, і інших, фейковий кримінальних справ", — написав адвокат на своїй сторінці в Фейсбук.

Балашов на початку серпня вже потрапляв в неприємності з поліцією. Тоді, четвертого серпня, під час вручення йому підозри він втік від слідчого, але зʼявився в поліцію сам, на наступний день в четвер, пʼятого серпня. Правда був у костюмі Бетмена. Балашов розповів, що незважаючи на театралізованість порядку йому все-таки вручили.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з сарказмом відреагували на візит Геннадія Балашова в поліцію в костюмі Бетмена.