Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция

Сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.

Полицейские задержали и доставили в райуправление полиции злоумышленника, во вторник, 24 августа, облившего зеленкой пятого президента Украины Петр Порошенко в центре Киева.

Об это сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции", — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Сейчас с мужчиной общаются следователи.

По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. "Ему грозит до пяти лет лишения свободы", — добавили в столичном главке полиции.

В ведомстве рассказали, что этот случай — один из трех, зафиксированных правоохранителями во время праздничных мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что в центре Киева молодой мужчина попытался совершить акт самосожжения прямо во время парада ко Дню независимости Украины.

Помимо этого после завершения официальных мероприятий возле здания Киевской городской государственной администрации мужчина облил себя и флагшток краской.