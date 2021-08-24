Хулігану, що облив Порошенко зеленкою в Києві, загрожує позбавлення волі — поліція

Зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

Поліцейські затримали і доставили в райуправління поліції зловмисника, який у вівторок, 24 серпня, облив зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка в центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Правоохоронці негайно зупинили порушника і доставили в Печерське управління поліції", — йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство. Зараз з чоловіком спілкуються слідчі.

За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", — додали в столичному главку поліції.

У відомстві розповіли, що цей випадок — один з трьох фактів правопорушень, зафіксованих правоохоронцями під час святкових заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Раніше "Телеграф" уже повідомляв про те, що в центрі Києва молодий чоловік намагався вчинити акт самоспалення прямо під час параду до Дня Незалежності України.

Крім цього після завершення офіційних заходів біля будівлі Київської міської державної адміністрації чоловік облив себе і флагшток фарбою.