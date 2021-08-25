В Киеве обнаженный парень после трюков на строительном кране рухнул вниз: момент попал на видео
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В сеть попала запись, как в Киеве молодой человек висит на строительном кране и срывается вниз с высоты
В Киеве на ул. Полевая 25 августа произошло ЧП на стройке. Неизвестный парень в одних лишь плавках забрался на высокий строительный кран, на котором некоторое время раскачивался. Но при попытке спуститься экстремал рухнул вниз с высоты.
Видео цирковых трюков в столице опубликовали местные Телеграмм-каналы.
На записях видно, как молодой человек висит и раскачивается на строительной технике. Через время он начинает спускаться вниз и поначалу ему это удается. Впрочем, на середине пути парень срывается вниз.
Известно, что герой видео выжил, однако подробностей о его состоянии и полученных травмах нет. Известно лишь, что после инцидента его увезла бригада скорой помощи, прибывшая на вызов очевидцев.
Напомним, в Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана.
Также мы сообщали, что в Турции пассажирский автобус сорвался с обрыва, в результате чего без жертв, увы, не обошлось.
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